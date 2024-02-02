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新北18隻野化水牛移置台東 議員籲列保育教材

中央社／ 新北2日電
新北市高灘處表示，今天前往台東探視安置的18隻大漢溪野化水牛，發現獲得良好照顧。圖／新北市高灘處提供
新北市高灘處表示，今天前往台東探視安置的18隻大漢溪野化水牛，發現獲得良好照顧。圖／新北市高灘處提供

新北市高灘處表示，今天前往台東探視安置的18隻大漢溪野化水牛，發現獲得良好照顧。民進黨新北市議員卓冠廷指出，應持續追蹤放養與適應狀態，並將處理經驗列為保育教材案例。

新北市水利局高灘處處長張修銘表示，今天前往台東長濱鄉南溪部落探視因多年前大漢溪民眾放養進而野化的牛群，這18隻水牛於去年底委託南溪社區發展協會理事長石清榮誘捕後安置，讓牛群有安全的生活環境。

張修銘指出，當時他與動保處處長楊淑方一同監護運輸過程，安排具合格證照及有專業運送牛隻車輛的業者負責運送，並由動保處獸醫師謝侑達依動物運送管理辦法沿路監護。

張修銘表示，他赴台東探視安置前，屏東科技大學退休教授裴家騏接受委託先於1月25日前往長濱鄉探視牛隻生存狀態，肯定社區照顧得不錯，台東縣府有管理水牛的自治條例，專人不定期勘查牛隻狀態。

高灘處指出，水牛野化後於發情期恐有追逐行為，驚嚇民眾或發生意外；大漢溪灘地還有數量不明的野化水牛，將持續調查及採取必要作為，彼此共存。

卓冠廷告訴中央社記者，新北市府3年多來都沒解決野化水牛問題，他去年曾要求正視；對於牛群獲得安置表示肯定，未來應持續追蹤水牛群的放養與適應狀態，並將案例經驗編寫成保育教材。

國民黨新北市議員江怡臻表示，大漢溪的野化水牛問題已存在許多年，因水牛棲地活動空間與人們活動的河濱公園及運動場重疊，有時候會發生牛隻追逐人的意外。愛護動物是共同的認知，盼市府延續這次妥善移置的經驗，讓未來人類與動物生存權，能和諧並存。

國民黨新北市議員洪佳君告訴中央社記者，她認同動物平權，大漢溪附近棒球場也常舉辦球類活動，支持運動者能夠與動物和諧共處。

台東 新北 水牛

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