4座燈組打頭陣！睽違多年再回西門商圈 台北燈節1階段點亮西門町

2024台北燈節今天在西門町舉辦第一階段點燈，揭幕「紅樓紀事」、「光年獸」、「舞力全開」、「暢享魔力瞬間」4座燈組，以及單車主體的「九小龍」。出席的北市觀傳局長王秋冬邀請在地商圈、宮廟點亮光廊，他表示，從即日起到2月29日，按照指定條件拍照上傳，就有機會抽中西門町周邊飯店住宿券。

睽違多年，北市燈節再度回到西門商圈，王秋冬表示，今年燈節延長到31天，並且分階段點燈，第一階段點亮中華路兩側光廊，以及捷運西門站周邊4座燈組。

他說，率先曝光的4座燈組，透過傳統藝術、街舞文化、光影技術傳遞新年氛圍，「紅樓紀事」由策展人劉治良與插畫藝術家李信慧共同創作，藉由紅樓視角帶出不同時代場景，再透過金屬雷雕刻畫出西門紅樓。

另外， 2月3日至2月4日九小龍也會巡遊穿梭在艋舺夜市、廣州街夜市、西昌街夜市以及南機場夜市，發送龍年限量發財金。

劉治良介紹，捷運西門站1號出口的「光年獸」，以童趣的方式呈現， LED眼睛也會顯示不同表情；「暢享魔力瞬間」為可口可樂企業燈組，以吉祥與祝福的符號編織光影，而「九小龍」則是以「龍生九子，九子各不同」概念發想，象徵每個燈組都是獨一無二、各具特色。

觀傳局表示，即日起到2月29日，只要穿著有龍的元素或是模仿龍的動作，與台北燈節任一燈組拍照上傳到台北旅遊網FB活動貼文留言，就有機會抽西門町周邊飯店住宿券。

此外，台北地下街也設置祈願神龍燈飾，民眾掃瞄QRcode可互動許願，2月17日至24日還有滿額換限量燈籠。