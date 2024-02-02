快訊

綠白隔空交鋒！民眾黨稱綠營各路人馬聯繫柯文哲 卓榮泰也在內

地牛翻身超有感！嘉南地區18:10發生規模4.6地震 雲嘉最大震度4級

淡水行動治理！侯友宜承諾衝刺交通建設 全力開發新市鎮二期

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜下午到淡水開行動治理座談會，在地里長準備氣球、花束迎接侯友宜。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜下午到淡水開行動治理座談會，在地里長準備氣球、花束迎接侯友宜。記者江婉儀／攝影

新北市長侯友宜今下午率市府團隊至淡水與里長座談。侯友宜表示，淡水區人口於近年不斷成長，代表淡水有顯著的改變，當務之急就是打開交通瓶頸，包括淡北道路、淡江大橋都已經如火如荼進行，未來再加上淡海輕軌藍海線，以及八里輕軌，將大幅改善淡水的交通問題。

侯友宜說，未來也將全力推動淡海新市鎮第二期的開發，完善新市鎮的生活機能，讓市民能夠在這裡在地就學、在地安養。另外面對於現行財政收支畫分法下，新北市人均統籌分配款不公的問題，侯友宜也請在地立委洪孟楷能夠協助提案修法，如此才能有效解決新北市經費不足的問題。

今日座談會首先針對尚未解決的提案進行討論，關於竹圍市場興建進度，經發局表示，竹圍市場將建地下1層及地上9層建物，其中地上1至3層為零售市場，其餘樓層則作為汽、機車停車場使用，全案已在今年1月核准建照，並將於5月開工，預計可在2025年11月完工，2026年4月營運。

至於沙崙拖吊場遷移及後續停車場規畫，交通局表示，拖吊場已在去年底搬遷完成，並於今年1月進場施工，停車場預定於2月底前啟用。

由於淡水地區近年來人口急速成長，已逼近20萬人大關，里長們除關注交通問題，提出主要幹道路面修繕、拓寬道路，及增設科技執法以確保交通安全等提案外，也關心淡水舊納骨塔後續規畫，及建議設置完全中學、市場、圖書館、汙水下水道等新案。

侯友宜 新北 淡水

延伸閱讀

【即時短評】騙藍也騙綠 柯文哲政治誠信破產誰敢合作

淡北道路今動工2029年完工 侯友宜：3塊拼圖將打通淡水交通

影／「立法院長罷免」成熱搜字 侯友宜打電話對韓國瑜說這些

侯友宜接見華府權威智庫 感謝支持台灣民主價值

相關新聞

台北大巨蛋今天正式營運！場租拍板：每場52.5萬元、10％票房抽成

台北大巨蛋去年11月2日取得使照，試營運至昨天，今天正式營運。台北市蔣萬安上午受訪指出，會請遠雄把最後的方案送進市府備查...

淡水行動治理！侯友宜承諾衝刺交通建設 全力開發新市鎮二期

新北市長侯友宜今下午率市府團隊至淡水與里長座談。侯友宜表示，淡水區人口於近年不斷成長，代表淡水有顯著的改變，當務之急就是...

4座燈組打頭陣！睽違多年再回西門商圈 台北燈節1階段點亮西門町

2024台北燈節今天在西門町舉辦第一階段點燈，揭幕「紅樓紀事」、「光年獸」、「舞力全開」、「暢享魔力瞬間」4座燈組，以及...

影／台北燈節光廊率先點亮 王秋冬盼傳遞龍年氛圍

台北燈節今天在西門町登場，台北市政府觀光傳播局局長王秋冬邀請在地商圈、宮廟單位共同點亮「光廊」，宣告「2024台北燈節」...

長者需赴區公所申辦健保補助？北市府稱假消息：社會局主動審查

台北市社會局今天指出，「長輩可至區公所申辦健保補助」是假消息；老人健保補助是社會局主動審查，不用另外申請

睽違14年！「模聯界奧運」重回台北 約50國、1千名國際大學生來台

「模聯界奧運」哈佛世界模擬聯合國會議，睽違14年重回台灣，千名國際大學生3月將齊聚扮演各國外交官，討論國際安全等多項國際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。