淡水行動治理！侯友宜承諾衝刺交通建設 全力開發新市鎮二期

新北市長侯友宜今下午率市府團隊至淡水與里長座談。侯友宜表示，淡水區人口於近年不斷成長，代表淡水有顯著的改變，當務之急就是打開交通瓶頸，包括淡北道路、淡江大橋都已經如火如荼進行，未來再加上淡海輕軌藍海線，以及八里輕軌，將大幅改善淡水的交通問題。

侯友宜說，未來也將全力推動淡海新市鎮第二期的開發，完善新市鎮的生活機能，讓市民能夠在這裡在地就學、在地安養。另外面對於現行財政收支畫分法下，新北市人均統籌分配款不公的問題，侯友宜也請在地立委洪孟楷能夠協助提案修法，如此才能有效解決新北市經費不足的問題。

今日座談會首先針對尚未解決的提案進行討論，關於竹圍市場興建進度，經發局表示，竹圍市場將建地下1層及地上9層建物，其中地上1至3層為零售市場，其餘樓層則作為汽、機車停車場使用，全案已在今年1月核准建照，並將於5月開工，預計可在2025年11月完工，2026年4月營運。

至於沙崙拖吊場遷移及後續停車場規畫，交通局表示，拖吊場已在去年底搬遷完成，並於今年1月進場施工，停車場預定於2月底前啟用。

由於淡水地區近年來人口急速成長，已逼近20萬人大關，里長們除關注交通問題，提出主要幹道路面修繕、拓寬道路，及增設科技執法以確保交通安全等提案外，也關心淡水舊納骨塔後續規畫，及建議設置完全中學、市場、圖書館、汙水下水道等新案。