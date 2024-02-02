淡北道終於開工動土 地方期盼帶來繁榮進步

淡水民眾引頸期盼多年的淡北道路，今(2)日在新北市長侯友宜、行政院、交通部及內政部等中央、地方官員共同見證下，舉辦動土典禮。市長侯友宜要求施工團隊務必確保施工品質與安全，並達成118年完工通車目標，期待完工後為淡海新市鎮、北士科開發帶來加乘效益，共同促進雙北繁榮進步。

新北市長侯友宜表示，淡北道路計畫從開始推動至今已逾28年，期間歷經無數挑戰與各項審查，市府團隊和在地民代攜手努力，一一克服，他也三次率隊參加環評大會，終於在109年順利通過，並於今日正式動工。侯友宜表示，有淡水「救命道路」之稱的淡北道路，是打通北海岸台2線交通命脈的道路，這項重大公共建設絕非單一人可以完成，絕對是地方與中央以及所有民意代表共同努力，也感謝所有參與者與支持者，讓大淡水地區居民脫離交通夢魘。

侯友宜指出，淡北道路串連新北市與台北市，以分流原則增設路廊，可以有效提升道路容量與運輸效能，同時規劃人本環境的改造、大眾運輸導向與智慧交通管理等策略，達到增加區域交通服務效能，未來可串聯淡海新市鎮及北投士林科學園區。

侯友宜強調，從淡海輕軌綠山線的完工通車，到正在施工中的淡江大橋，淡北道路更是健全北海岸交通的最後一塊拚圖，三項淡水地區重要交通建設，不僅促成低碳旅遊的友善交通環境，讓淡水的美景被世界看見，未來也將結合臺北港，串聯淡水、八里、林口地區，成為北台灣得天獨厚的海陸重鎮，進而發展智慧製造及物流中心，提升周邊腹地產業加值。

侯友宜也表示，目前淡海輕軌藍海線二期修正建設計畫仍在中央審議，期盼中央儘速核定，以完善淡海輕軌的服務路網。而淡水地區相關交通建設逐漸到位後，未來淡海新市鎮二期將帶動產業進駐，再加上淡海安居、淡金安居社會住宅的推動，讓淡水居民能夠在地就業、就學、就養，成為民眾安居樂業的好所在。

工務局長祝惠美表示，淡北道路於108年3月、5月以及109年1月共舉辦3次環評大會，皆由新北市長侯友宜親自率隊參加，環評通過後新北市府積極在雙北市舉辦說明會向在地鄉親詳細說明。淡北道路全長5.45公里，規劃為雙向四車道，總經費103.40億元，中央原核定負擔37.18億元工程費，日前行政院已核定修正計畫，中央負擔提升到59.02億元，其餘由地方政府負擔44.38億元，中央與地方共同為雙北重大交通建設努力。

新工處長王益翔說明，淡北道路今年1月起進行路權範圍內清除、整地、圍籬架設等作業，接下來將先行施作新北市路段及淡水河側平面道路，接續再往南施作臺北市路段，最後同時完成兩市兩端進出口匝道後開放通車。至於民眾擔心施工期間影響交通，已協調北捷公司及公車業者視情況加開班次，建議民眾儘量改搭大眾運輸，工程也將依核定的交維計畫落實執行。