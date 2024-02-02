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三芝公所辦搓湯圓滿年味 長輩分享技巧與口味

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區公所特別舉辦搓湯圓的活動，大家圍著桌子動手搓起傳統的紅、白湯圓，讓社區充滿熱鬧的年味。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區公所特別舉辦搓湯圓的活動，大家圍著桌子動手搓起傳統的紅、白湯圓，讓社區充滿熱鬧的年味。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝區樂天社區據點每天都會辦理不同的多元活動與課程，讓長輩度過充實的每一天。而隨著年節的腳步接近，為了讓社區更有過年的氛圍，三芝區公所特別舉辦搓湯圓的活動，大家圍著桌子動手搓起傳統的紅、白湯圓，讓社區充滿熱鬧的年味。

樂天社區發展協會理事長賴廷彰說，過年前搓湯圓，邀請社區的成員還有長輩一起來動手同樂，大家透過搓湯圓的過程分享年節的氣氛，也一起交流搓湯圓的技巧，大家都很開心。

這場搓湯圓的活動，公所準備了20斤的湯圓粉團，要讓社區成員、長輩一起來同樂，而長輩們都拿出搓湯圓的絕活一次搓圓三顆以上，大家彼此分享搓湯圓的技巧與喜愛的口味，熱鬧的氣氛為即將到來的農曆新年暖場。

三芝區長賴小萍表示，樂天社區每天都有不同的活動，因此在這裡生活的長輩也跟社區名稱一樣都很樂天、樂活。這次趁著過年前特別來與長輩們一起搓湯圓，也因為舉辦了這個活動，大家在圍爐吃飯之前，還可以先一起圍著長桌搓湯圓，熱鬧一番彼此感染年節氣氛，還一起許下了新年圓滿、健康的新年新希望，讓年味滿滿大加分。

湯圓 長輩

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