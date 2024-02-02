快訊

大掃除翻出3款骨董級紙鈔 眾人驚：看見房子頭期款了

鍾沛君曾坐「主播宮鬥搖滾區」 驚爆有人手腳不乾淨

中職／可裡可外！啦啦隊安芝儇不只身材火辣 原來還會做廚娘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北大巨蛋今天正式營運！場租拍板：每場52.5萬元、10％票房抽成

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北大巨蛋今正式營運，據了解，棒球賽事單場定價約50萬，並參考小巨蛋商業收費模式，抽取門票收入的10%；也傳中華職棒開幕賽龍猿大戰確定在此開打。本報資料照片
台北大巨蛋今正式營運，據了解，棒球賽事單場定價約50萬，並參考小巨蛋商業收費模式，抽取門票收入的10%；也傳中華職棒開幕賽龍猿大戰確定在此開打。本報資料照片

台北大巨蛋去年11月2日取得使照，試營運至昨天，今天正式營運。台北市蔣萬安上午受訪指出，會請遠雄把最後的方案送進市府備查。體育局則證實，根據遠雄提送的大巨蛋場地收費標準，以國內棒球賽事為例，售票入場活動場租為52.5萬元，另有10％票房抽成比例；若屬免費入場活動，因無票房抽成，場租為105萬元。

對於大巨蛋營運場租50萬，外加門票10％？遠雄昨天回應，拍板結果會另行公告；蔣萬安上午參加貓空纜車新春換新裝記者會受訪也被媒體問到，傳出周杰倫將第一個「攻蛋」？蔣萬安說，這些其實都還沒有最後確定，市府都會依照相關的程序，請遠雄把最後的方案送進市府備查。

北市體育局表示，根據遠雄提送的大巨蛋場地收費標準，以國內棒球賽事為例，售票入場活動場租為52.5萬元，另有10％票房抽成比例；若屬免費入場活動，因無票房抽成，場租為105萬元。

由於是送備查，預料將按此方案。體育局也重申，大巨蛋雖屬BOT案，但已要求遠雄針對棒球賽事訂定合理的場租收費標準，使重要的大型棒球比賽都有機會到大巨蛋舉辦。

大巨蛋 蔣萬安 體育

延伸閱讀

貓空纜車新春換裝今登場 蔣萬安：會「安太座」帶家人來搭

台維斯盃／為中法抽籤 蔣萬安自稱被政治耽誤的網球選手

上海參加台北燈會層級降低 蔣萬安：尊重、依照慣例

韓國瑜當選立法院長 蔣萬安電話恭喜：新國會會有新氣象

相關新聞

施工害死受保樹 新工處挨罰

台北市文山區試院路一株受保護的朴樹，在2020年進行道路拓寬工程時，決定原地保留，不料，華興里長陳峙穎去年5月發現樹穴積...

台北大巨蛋今天正式營運 場租拍：每場52.5萬元、10％票房抽成

台北大巨蛋去年11月2日取得使照，試營運至昨天，今天正式營運。台北市蔣萬安上午受訪指出，會請遠雄把最後的方案送進市府備查...

貓空纜車新春換裝今登場 蔣萬安：會「安太座」帶家人來搭

貓空纜車今以新面貌迎接新年，上午舉行新春換裝記者會，台北市長蔣萬安指出，貓纜趁著維修期間，剛好過年前也一起換上新裝，特別...

侯友宜接見華府權威智庫 感謝支持台灣民主價值

美國華府權威智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）由主席絲曇（Sarah May Stern）及所長沃特斯...

影/貓纜換新裝 宣傳動物救援 EMMA、小牛任大使

台北市長蔣萬安上午出席「貓空纜車新春換裝」記者會。貓䌫換新的吉祥物樹懶「共ㄉㄨ拉」，邀請麻吉貓、ARTT臺灣動物緊急救援...

三峽祖師廟賽豬公 「1390台斤神豬」奪冠普度求平安

「賽豬公」神豬祭典比賽，是三峽長福巖祖師廟重要的年度祭典，每年農曆正月初六在三峽清水祖師廟舉辦，當天也是祖師爺的誕辰，信眾們會在這天舉行遶境慶祝祖師爺誕辰。 祭典除準備豐盛牲禮祭拜外，參賽的「神豬」會以彩棚裝飾成華麗的燈台，簪花掛紅，豬毛修剪成花邊圖樣，在祖師廟廟埕展示，表達對清水祖師爺的敬意，也供民眾參觀。祭祀結束後，並開放民眾拔神豬毛，相傳可有保平安之福。接著飼主將神豬宰切，擺桌「普度」宴請親友信眾，求得來年平安。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。