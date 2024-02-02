台北大巨蛋今天正式營運！場租拍板：每場52.5萬元、10％票房抽成

台北大巨蛋去年11月2日取得使照，試營運至昨天，今天正式營運。台北市蔣萬安上午受訪指出，會請遠雄把最後的方案送進市府備查。體育局則證實，根據遠雄提送的大巨蛋場地收費標準，以國內棒球賽事為例，售票入場活動場租為52.5萬元，另有10％票房抽成比例；若屬免費入場活動，因無票房抽成，場租為105萬元。

對於大巨蛋營運場租50萬，外加門票10％？遠雄昨天回應，拍板結果會另行公告；蔣萬安上午參加貓空纜車新春換新裝記者會受訪也被媒體問到，傳出周杰倫將第一個「攻蛋」？蔣萬安說，這些其實都還沒有最後確定，市府都會依照相關的程序，請遠雄把最後的方案送進市府備查。

北市體育局表示，根據遠雄提送的大巨蛋場地收費標準，以國內棒球賽事為例，售票入場活動場租為52.5萬元，另有10％票房抽成比例；若屬免費入場活動，因無票房抽成，場租為105萬元。

由於是送備查，預料將按此方案。體育局也重申，大巨蛋雖屬BOT案，但已要求遠雄針對棒球賽事訂定合理的場租收費標準，使重要的大型棒球比賽都有機會到大巨蛋舉辦。