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施工害死受保樹 新工處挨罰

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
北市文山區試院路一株受保護的朴樹，被里長及居民發現，花台樹穴每逢下雨就會積水。圖／華興里長陳峙穎提供
北市文山區試院路一株受保護的朴樹，被里長及居民發現，花台樹穴每逢下雨就會積水。圖／華興里長陳峙穎提供

台北市文山區試院路一株受保護的朴樹，在2020年進行道路拓寬工程時，決定原地保留，不料，華興里長陳峙穎去年5月發現樹穴積水、樹葉凋落，最後遭判死亡並移除，他質疑工程不慎釀禍。文化局表示，調查為新工處委任廠商未按照樹保計畫施工，開罰9萬元，未來將加強監管，避免再犯。

這棵朴樹的胸圍達2.67公尺符合受保護樹木條件，該樹原先座落在一旁的校園圍牆內，陪伴著學童和當地民眾成長，2020年為了拓寬人行道，經過決議採原地保留。

不過，陳峙穎和當地居民從去年5月發現，該樹木的花台內沒有排水設施，每逢下雨就會積水，枝葉也漸漸凋零，前後找來樹木醫生救治，但是不見起色，最後在去年9月經樹保委員等專家視察，判定死亡，今年1月移除。

陳峙穎質疑，工程破壞到樹木生命，受列管的樹在施工前都該有審慎計畫，或經由專業樹保委員核可才能動工，否則一棵老樹平白無故地腐敗死亡，有違樹保自治條例的初衷。

文化局文化資源科長吳俊銘說，該樹在施工前有提交樹保計畫且核可，不過，新工處委託的廠商未依照樹保計畫施工，使樹木的根部土壤過高、沒有鋪碎石，造成排水不易，因此開罰督導的新工處9萬元。

他強調，未來受保護樹木在施工時，會加強相關單位的監管。

人行道 文化局 護樹

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