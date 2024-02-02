行動治理到泰山 侯友宜提楓江案 「要趕快協調」

新北市長侯友宜昨赴泰山區出席行動治理座談會，討論交通建設、汙水下水道接管工程、塭仔圳重劃區規畫及對里基層工作經費運用。侯主張泰山楓江案要趕快協調，計畫面積約309公頃不做很可惜，雖然挑戰大，但不做就動不了，愈慢做建造成本愈高。

侯也提到，橫跨新泰地區的溫仔圳預計2026年完工，市府會將貴子坑溪、泰板輕軌做好，里長反映活動中心及學校改建、人行道安全停車場等問題，市府團隊會全力以赴。

市府以非都計土地為由，對楓江地區朝向以區段徵收辦理，擬發展成產專區，引發地方不滿，希望比照塭仔圳市地重劃為住商混合區，而非區段徵收。城鄉局指出，該區為非都計土地、農地，依法只能走區段徵收，計畫面積約309.03公頃，開過2次專案小組，預計年後到市都委會審議

昨座談會上，討論多項尚未解決的提案，其中五股交流道改善計畫，將新增北出匝道於跨越楓江路口後再下地銜接新五路，及台65線往高速公路方向新增匝道跨越楓江路銜接北入匝道，交通局表示，高公局去年5月施工，預定2027年4月完工。

汙水下水道接管工程方面，水利局表示，泰山地區汙水下水道工程將分5個標案分年推動，第一、二標屬下游主次幹管建設2022年完成，第三、四標持續接管施作，第五標預計2026年後招標，拚2029年完成、接管2萬8758戶，完成後接管率達96%，解決泰山地區生活汙水問題。

民政局表示，泰山區從2019年至2023年里長總計提出87案，已完成78案。泰山區里長聯誼會長陳和榮說，侯市長、局處長與里長面對面溝通，決策更有效率也接地氣。