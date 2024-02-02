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淡北道路今開工 藍綠搶功隔空互嗆

聯合報／ 記者劉懿萱葉德正李成蔭／新北報導

淡北道路開工前夕，藍綠搶功隔空互槓。延宕20多年的淡北道路今動工，民進黨立委蘇巧慧批市府提不出方法，是行政院前長蘇貞昌、交通部長王國材及立委吳思瑤協調想出新路線、增加經費變更規畫才突破困境。議會國民黨團書記長陳偉杰回嗆，淡北道路台北市端反對最劇烈民代就是吳思瑤，因雙北非民進黨執政，民進黨一面擋又一面做好人，最後都得由民進黨政府核定，「直接一鍋端成了你民進黨功勞」。

市長侯友宜不想捲入藍綠口水戰，他昨受訪表示，淡北道路推動過程，市府和民代攜手合作，開工後會做好交維計畫，將交通黑暗期衝擊降到最低。

被視為救命道路的淡北道路今辦開工儀式，藍綠卻為誰出力、誰擋建設掀論戰。蘇巧慧前天發臉書，指淡北道路被視為解決淡水到台北市區交通壅塞方案之一，原規畫恐造成台北市端交通更壅塞，台北市端里長們聯名反對，新北市府和國民黨民代提不出方法，卻一再要求中央盡快核定，絲毫不理會台北市民激烈反彈。

蘇巧慧說，過程中蘇貞昌、王國材、吳思瑤積極協調，想出新路線、增加經費，並變更規畫，促成淡北道路動工，「對的人用對的方法，就能做對的事。」陳偉杰反擊蘇巧慧說法，他說，就算想競選2026市長，也不能睜眼說瞎話，想歸功蘇貞昌成就「父業女承」佳話，作為參選新北市長資本，更不該抹殺其他人的辛勞。

對此，蘇巧慧回應，各界都期待淡北道路可緩和淡水聯外壅塞問題，交通規畫要尊重道路兩端居民心聲，藍民代只想把問題丟給其他縣市居民，不提方法，卻不斷情緒勒索，不是解決之道。

侯友宜昨出席行動治理座談，被問及淡北道路一案，他說，該建設攸關交通、經濟、觀光、休閒，堪稱救命道路，施工期間會落實交維計畫，規畫3條替代道路。

工務局指出，淡北道路工程總長5.45公里，未來從淡水往北市，可望縮減一半行車時間，總經費103.40億由交通部及內政部籌措59.02億，地方負擔44.38億元。

民進黨 蘇巧慧

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