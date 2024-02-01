新北「吉龍舞春」受歡迎 汐止公所開放民眾索取
龍年到！新北市政府推出國台語雙語春聯「吉龍舞春」，期許大家龍年順利豐收富足有餘，而吉龍舞春的台語諧音就是「錢都有餘」，祝福大家龍年財運旺，今年汐止區公所也備足春聯，開放民眾索取，各里辦公處也有，吉祥含義吸引不少民眾開心索取。
大大的「吉龍舞春」搭配金色龍角與龍鬚，舞動靈活的線條，好喜氣，在汐止區公所一樓服務台前，這陣子新北市政府推出的新款春聯最受歡迎，受歡迎的程度，幾乎是每天一早補貨一、二百張，很快被拿完，民眾說，吉龍舞春尤其是台語諧音的寓意，很討喜。
汐止區長林慶豐表示，「吉龍舞春」是一款國台語雙語的春聯，國語的吉龍舞春，以吉龍在春天舞動，象徵萬物復甦、經濟蓬勃發展，期許龍年順利豐收、富足有餘。而台語諧音就是「錢都有餘」，祝福大家龍年財運暢旺，賺大錢也能存到錢。另外，吉龍舞春還是自由式春聯，吉龍舞春(錢都有餘)、龍舞春吉(都有餘錢)、龍舞春(事事都有餘裕)、龍舞吉(都有錢)，可以選擇自己喜歡的順序來念，不同順序念法都有不同涵義。
農曆春節就要到了，今年汐止區公所準備的春聯，除了在一樓服務櫃台可以免費索取，就連各里民辦公處也都有，已經吸引不少民眾搶先索取沾沾喜氣，喜歡的民眾從現在開始，在上班時間都可以前往索取，數量有限送完為止。
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