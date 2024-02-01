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春安工作起跑 汐止警分局獲頒發慰問金

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市義警大隊長陳汪全及新北市民防副大隊長賴泳銨，特地到汐止警分局頒發慰問金。 圖／觀天下有線電視提供
新北市義警大隊長陳汪全及新北市民防副大隊長賴泳銨，特地到汐止警分局頒發慰問金。 圖／觀天下有線電視提供

就要過年了，今年的春安工作也在2月1日晚上10點展開，為期15天，汐止警分局結合義警民防，在春節期間治安、交通及為民服務工作不中斷，為了慰勞他們的辛勞付出，今(1)日新北市義警大隊長陳汪全及新北市民防副大隊長賴泳銨，特地到汐止警分局頒發慰問金。

新北市義警大隊長陳汪全表示，這是每一年例行重要的活動，特別要感謝民防義警所有同仁平時的付出，也希望民防義警能夠幫助地方治安協助分局維護治安的工作，也要再次感謝民防義警在選舉期間為地方幫忙治安的工作，新的一年也要祝所有的隊員以及所有維護治安的同仁們，龍年吉祥新年快樂。

汐止警分局長黃國政指出，今天很感謝陳大隊長及賴副大隊長在過年前夕，帶了資源跟慰問金來慰問汐止的義警民防兄弟，民防義警兄弟也是地方治安最重要的幫手，希望警民合作無間，為汐止地區創造更美好的治安環境跟交通順暢。

警力有限、民力無窮，汐止警分局也感謝春節期間，依舊執勤堅守崗位的警察同仁以及民防義警，而隨著春安工作展開，要確保汐止春節期間治安及交通順暢。

春節 汐止 警察

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