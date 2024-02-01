淡水新興里發龍年布藝紅包 讓小朋友開心過年
為了要讓更多孩童可以開心過新年，新北市淡水區新興里長吳錦泉，在農曆年節前夕準備上百個龍年布藝紅包袋，準備要發送給5歲到10歲的孩童，而這些布藝紅包袋相當有趣用手擠壓還會發出聲音也相當特別，在上週發出130個，而這個星期里長加碼準備100個要在週日發送，一起過新年。
新興里長吳錦泉表示，這些布藝紅包袋相當特別，也很有趣，家長可以用這紅包袋來裝滿滿的壓歲錢給孩子開心過年，還可以在這紅包袋上頭找到不少樂趣，而這布藝紅包袋還有附掛繩相當方便，但也提醒家長使用掛繩也要注意到安全。
里長吳錦泉指出，這龍年小提燈造型也很有趣，小小的彈簧加上龍年外型還有五顏六色的燈光效果，在農曆年節的最後一天，要來發送給大家，里長也希望藉由這小小的紅包袋與提燈發送，讓大家可以開心過龍年。
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