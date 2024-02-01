石門關懷據點尖鹿站吃尾牙 一人一菜熱鬧圍爐
馨窩長者關懷據點石門尖鹿站成立邁入第三年，以往都是長輩到據點報到並且學習多元課程，今年在接近歲末尾牙的日子，長輩們自己討論想出要在據點中跟大家一起吃尾牙的點子，於是據點的歲末尾牙圍爐活動，就在長輩們的討論中被規劃與執行出來，一人出一道菜來辦桌，不僅讓長輩們感受到被賦予自主的權力，更加度過了一場難忘的尾牙圍爐餐敘。
馨窩尖鹿關懷據點主任林淑芬指出，馨窩長者關懷據點一直以來都是據點辦理課程與活動，長輩就是按表操課，不過今年這場特別的尾牙卻是由長輩們自行發起，不但一人出一道菜來辦桌，更加還邀請平日裡幫忙與關懷據點許多的志工及長官們一起來出席，趁著這場尾牙餐會，長輩們要獻上滿滿的感謝與祝福。
特別的尾牙活動，由據點長輩自發辦理，充分展現長輩在據點中的融入，而據點除了全力支持這場尾牙活動更加還集合資源贊助長輩們在這場尾牙中熱鬧抽獎，讓長輩們在據點中感受到被賦予策劃活動的能力以及滿滿的後援支持，享受了一場不同於以往的尾牙圍爐餐敘。
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