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免租金、負責清潔維護 台北市16處狗公園開放認養
台北市境內有20處的狗運動公園和活動區，北市動保處挑選16處，開放給民間團體、寵物產品業者等認養維管，認養人無需付費給予動保處，只需負責環境清潔維護、垃圾清運、設施清潔、草地維護等工作，期盼透過公眾參與事務，讓園區整體品質提升。
動保處表示，不同以往是由政府單位維護管理狗運動公園或園區模式，這次率先全國，採用民間團體申請方式認養，認養期間，如果要改造認養園區設施或協助環境改善，需要檢附計畫書和設計圖，經過審查後可以施作。
同時，認養期間為維管費用、施工費等為認養人負擔，不得向民眾收取門票等費用，動保處對認養單位有輔導監督的責任，可進行抽查，認養人如有違反規定情形，動保處會終止認養契約。
動保處表示，而動保處在認養場地辦理推廣動物保護及動物防疫相關活動時，可免收場地費，若符合「台北市動物保護獎勵補助辦法」規定的民間團體，可以向動保處申請補助。
對此，信義區景勤活動區所在地的里長王雷凱認為，開放是好事一件，也相信會有相關有心的團體會認養，不過也坦言，若是由里長來認養較為困難，因為志工人力和一年經費有限，認為或許能夠傾向由公部門委外廠商方式來維護狗活動區或公園。
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