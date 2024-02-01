受保樹木積水釀死遭移除 文化局：施工未按計畫罰9萬

台北市文山區試院路一株受保護的朴樹，去年9月底被發現樹葉凋落、積水等情況，經過樹木保護委員等判斷死亡，今年1月底遭移除。華興里長陳峙穎無奈，列管的樹木應該要更完善保護，施工出現狀況就該立即救治。北市文化局表示，調查為新工處委任廠商未按照計畫工程，開罰9萬元，未來將加強作業，避免再犯。

這一株茁壯的朴樹，胸圍達到2.67公尺，因而列為受保護樹木。樹木原先座落在一旁的校園圍牆內，陪伴著學童和當地民眾成長，2020年為了拓寬人行道，經過決議採原地保留，也將樹穴擴大，不必再依附著圍牆生長。

不料，陳峙穎和當地居民在去年5月發現，該樹木的花台內積水狀況，枝葉也漸漸凋零，擔心不久歪斜程度更劇，恐有倒塌風險，趕緊聯繫負責單位新工處，前前後後找來樹木醫生救治，但是不見起色，最後9月經樹保委員等專家視察，判定死亡。

陳峙穎認為，受保護列管的樹木在進行任何施工都該有審慎計畫，或經由專業樹保委員核可確認，否則一棵在地老樹平白無故地腐敗死亡，這樣有違樹保自治條例的初衷。

北市文化局文化資源科長吳俊銘說，經過現場確認，樹木死因是積水導致根部壞死，與新工處委託的廠商未依照樹保計畫施作工程，根部土壤過高、沒有鋪碎石，造成排水不易，因此開罰督導的新工處9萬元。

吳俊銘表示，列管樹木會交由土地權管機關負責，施工之前也都會要求提出樹保計畫，經過委員專家核可，才可動工。該樹在動工前有先提出樹保計畫且核可，新工處巡檢報告提出異狀，文化局派員到場查看，樹木還是不幸死亡。