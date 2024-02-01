財政部昨公布招商成績 蔣萬安完成270億獲「招商王」

台北市去年陸續完成14件民間參與公共建設案件，招商案件包括捷運萬大線金城機廠暨莒光站及加蚋站用地土地開發案、城南水源公辦都市更新案及大安運動中心及臺北和平籃球館OT案等，台北市以270億元奪下112年招商王。

北市財政局表示，去年招商項目涵蓋捷運建設計畫、都市更新、運動設施等，未來都將依規劃時程逐一完成，希望透過各項建設計畫，將台北市打造為一個具有招商活水之希望首都。

北市財政局胡曉嵐表示，去年北市14件民間參與公共建設案件，簽約金額高達270億餘元，財政部促參司昨天公布去年地方政府招商成績，台北市居全國地方政府之冠，蔣市長上任第一年，北市府即獲得招商王殊榮。

財政局指出，今年辦理中的開發案，包括徵求民間自行規畫申請參與投資生態主題園區及周邊停車場BOT及OT案，該案已徵選出最優申請人；公告招商中案件計有捷運萬大線中正紀念堂站及中正區永昌段南機場公辦都更案等2案。

另外力後續並將陸續推出捷運萬大線中和站土地開發案、北投區軟橋段52及56地號(T3、T4街廓)設定地上權案、捷運環狀線北環段Y21站土地開發案等案，期待透過公私協力，藉由民間企業的經營效率，加速開發市有土地，達成提升市有財產運用效能，創造商機及就業機會，帶動地方發展等多重目標。