行動治理到泰山 侯友宜提楓江案喊「大家趕快協調」

新北市長侯友宜今上午赴泰山出席行動治理座談會，會中就交通建設、汙水下水道接管工程、塭仔圳重劃區規劃及對里基層工作經費運用討論。侯致詞說，他建議泰山楓江案大家趕快協調，計畫面積約309公頃不做很可惜，雖然挑戰很大，但不做就動不了，晚一點做建造成本更高，今年一定要全力衝刺。

侯友宜今致詞提到泰山楓江區段徵收案，他建議楓江案趕快協調，計畫面積達309公頃，今天經過覺得這邊還沒做很可惜，雖然挑戰很大，但不做就動不了，晚一點做建造成本更高，今年一定要全力衝刺。而橫跨新泰地區的溫仔圳，預計在2026年完工，市府會將貴子坑溪、泰板輕軌做好。此外，里長反映活動中心改建、學校改建、人行道安全停車場等問題，市府團隊會全力去做。

新北市府因非都市土地為由朝向以區段徵收辦理，計畫將該區發展成產專區，引發當地居民抗議，認為楓江地區應比照塭仔圳市地重劃為住商混合區，而非區段徵收。城鄉局指出，該區為非都市土地、農地，依法只能走區段徵收，計畫面積約309.03公頃，已召開2次專案小組，預計年後到市都委會審議

今日座談會首先討論尚未解決的提案，其中五股交流道改善計畫，包括新增北出匝道於跨越楓江路口後再下地銜接新五路，及台65線往高速公路方向新增匝道跨越楓江路銜接北入匝道，交通局表示，高公局已於去年5月開始施工，預定2027年4月完工。

另外，有關污水下水道接管工程，水利局表示，泰山地區污水下水道工程計分5個標案分年推動，第一、二標屬下游主次幹管建設已於2022年完成，第三、四標持續接管施作中，第五標將視下游第四標管線佈設情形及中央補助款到位後推動，預計2026年後招標，全期預計2029年完成、接管2萬8758戶，完成後接管率可達96%，解決泰山民眾生活污水問題。