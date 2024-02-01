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博物館也成走春點 陶博館「樂龍龍」看秀看展體驗手作
農曆新年即將來臨，不少場館也推出新=@R龍年@=a href='/search/tagging/2/春節' rel='春節' data-rel='/2/123039' class='tag'>春節活動，位於新北的鶯歌陶瓷博物館將於初二至初五舉辦「樂龍龍—2024陶博館春節活動」，除有各種龍年主題表演秀、手作活動及彩繪體驗外，也有主題展覽適合親子春節同遊。
陶博館指出，大年初二就開館，入館的前168位民眾將收有「龍情蜜意巧克力」；初三、初四每天下午15時到15時30分則有「魔術師小Q哥哥」魔術互動秀、「Mr. Yes小丑劇團」新春馬戲秀等演出。另外，初三到初五接連3場DIY工作坊，「吹吹噴火龍」、「彩繪小感動龍」、「彩繪Q萌龍」等一系列手作活動。
陶博館提到，初三還人氣親子繪本插畫家里恩太太，為民眾繪製超萌「恐龍顏繪」；初四由旅英刺青藝術家DEMI，引領民眾體驗絹印，製作又酷又討喜的「龍年版畫賀卡」；初五則有鶯歌在地陶瓷彩繪師陳彩雲帶來「杯墊或人體彩繪」二選一。
陶博館補充，陶博館除春節各項好玩活動外，展覽也十分精彩，如與學學文化創意基金會合作「感動龍—陶博特展」，215個家鄉色彩創作出逾千件「小感動龍」陶瓷彩繪作品；以及高手雲集的「第四屆台灣陶藝獎」，呈現陶藝新時代的多元語彙的121件組創作。
陶博館長張啟文表示，陶博館適合一家大小春節出遊，民眾可自行開車從國道3號鶯歌交流道或是搭乘火車到鶯歌車站步行來館，參加跨年齡參與、簡單上手及多元互動的體驗、表演與展覽，以陶藝氛圍歡喜迎新春。
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