延宕20多年！淡北道路明天動工 藍綠又掀論戰

延宕20多年的淡北道路將在明天動工，民進黨立委蘇巧慧在臉書指是當時行政院長蘇貞昌、交通部長王國材及北投立委吳思瑤協調下，想出新的路線、增加經費變更規畫才能順利推動。新北市議會國民黨團書記長陳偉杰今回嗆，淡北道路台北市端受地方反對，最大反對民代就是吳思瑤，只因雙北執政非民進黨，民進黨一面擋又一面做好人，最後都得由民進黨政府核定，直接一鍋端成了你民進黨的功勞。

蘇巧慧在臉書指出，為緩解淡水到台北市區的交通壅塞，淡北道路被視為最重要的解決方案之一，但原規畫將造成台北市端的交通更加壅塞，因此台北市這端的里長們聯名反對，新北市府和國民黨的民代提不出方法，卻一再要求中央儘快核定，絲毫不理會台北市民的激烈反彈。

蘇巧慧說，還好在當時行政院長蘇貞昌、交通部長王國材 以及北投立委 吳思瑤的努力協調下，想出新的路線、增加經費，變更規畫，於是淡北道路要動工了，「對的人、用對的方法，就能做對的事。」

但陳偉杰指出，道路進度被拖延兩年，2022大選前被當時的閣揆蘇貞昌當成林佳龍的競選支票，在蘇巧慧的說法來看，現在新北市、國民黨與台北市從支持變成了阻礙，民進黨又成了唯一功臣。

陳偉杰說，當年台北市端受地方反對，地方最大反對民代就是民進黨籍的吳思瑤，別總是拿里長們當擋箭牌，就是因為雙北執政非民進黨，民進黨只好一面擋，又一面做好人，反正最後都得由民進黨政府核定，直接一鍋端成了你民進黨的功勞。

陳偉杰表示，儘管想競選下屆市長，也不能睜眼說瞎話，想歸功閣揆的父親來成就「父業女承」的佳話作為你參選新北市長的資本，也別抹煞其他人的辛勞，不要說什麼「用對的方法做對的事」，別忘了你父親加碼的「關渡新橋」，預估可是會在八里端龍米路造成大塞車，這也是「對的方法」？還是到時出了問題又全推給新北市府？

陳偉杰說，「淡北道路」的興建不僅是為政者的功勞，更是地方人士不斷推動與支持的成果。如今即將動工，所有人都應抱持著彼此感恩的心，來逐步完成這條淡水及北海岸的救命路，而不是抹煞別人的用心來成就自己的功勳。否則，淡水民眾不僅不會覺得你民進黨用心，反而更覺得你民進黨噁心，因為這還是證明了你們民進黨新總統賴清德所說的「腰不夠彎」。