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多條捷運路線選後火速通過藏政治考量？蔣萬安樂見進展

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席2024三層崎花海開幕式。圖/北市府提供
台北市長蔣萬安今天上午出席2024三層崎花海開幕式。圖/北市府提供

行政院昨天火速核定基隆捷運綜合規畫報告，不過有藍委質疑，民進黨卸任的前立委蔡適應及賴品妤先前率先在臉書披露基捷及汐東線核定消息，有政治操作。媒體今天也問蔣萬安，選後火速通過，是否有政治考量，蔣說，能夠讓地方的建設往前邁進、持續推動，而且中央能夠核定，「這些都是我們樂見，不分哪一個縣市，我們都樂見這樣的進展」。

蔣萬安也提到，近日行政院已經核定包括基隆捷運等路線，還有台中捷運藍線核定，對台北市政府來說，目前也有非常多條捷運正在興建，北市捷運局長有回報，相關經費比例分攤，之前開會都已經確定，但北市府當然希望中央給予各方支持，減輕地方政府財政負擔，這是市府非常大的期待。

蔣說，他也希望不分黨派立委可以協助地方政府，向中央更詳盡說明溝通，爭取更多經費，減輕地方政府的分配比例。

台北市長蔣萬安今天上午出席2024三層崎花海開幕式。圖/北市府提供
台北市長蔣萬安今天上午出席2024三層崎花海開幕式。圖/北市府提供

北市 基隆捷運 蔣萬安 行政院

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