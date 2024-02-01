26年總預算刪最少 蔣萬安感謝李四川、林奕華及這群人

台北市長蔣萬安上任首度編列的總預算案，在過年前一周終於順利通過，其中歲出部分列史上最高的1908.09億元，審議後通過1907.12億元，只有被小砍0.97億元，也是從民國87年來以來，刪減金額及比率最低的一次。蔣萬安今天特別感謝副市長李四川、林奕華，還有每一位局處的府會聯絡人是最辛苦的一群夥伴。

蔣萬安也承諾說，他自己做過民意代表，議員的意見絕對會納入未來改進重要依據。最重要是他的態度一直如此，議會監督施政天經地義，議員預算審查提出的各項意見，為何編列、如何編列，及未來目標、執行成效，絕對會納入未來改進重要依據。

對於總預算通過，蔣萬安今天出席三層崎花海開幕式提到，他要再度感謝台北市議會每一位議員的支持，當然最重要，要謝謝議會議長戴錫欽、副議長、各等團總召、書記長，昨天順利完長總預算審議程序。

蔣說，昨天主計處長告訴他，這次總預算刪除的比例，是從民國87年以來最低，刪除9700萬、比例0.05%，審議過程當中，預算編列、溝通協調到審議過程，各黨議員都提出各方面建議，給市府非常多指教，不管預算編列、政策說明，過程中有不夠完善、或是有缺失部分，議員提出的指教都虛心接受，也會檢討並且改建，

蔣萬安也特別感謝市府團隊，包括副市長李四川預算籌編、各項工程的督導，副市長林奕華審議過程積極奔走、溝通協調，及一位一位議員親自說明，當然還有各局處首長堅守崗位，還有每一位局處的府會聯絡人是最辛苦的一群夥伴，在整個預算審議過程非常辛苦，他要表達特別的感謝。