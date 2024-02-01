下會期開議前覓得青年局長 有口袋名單？蔣萬安這樣回答

台北市長蔣萬安重要政見成立台北市青年局，昨天議會臨時大會組織規程暨編制表草案通過，不過民進黨團附帶決議要求下屆議會開議、4月8日前，必須覓得局長人選，蔣萬安今天也被問及，僅剩兩個月，是否已有口袋名單？蔣說，會盡快依程序尋覓適當人選。

蔣萬安今天上午出席三層崎花海開幕式活動，媒體問蔣，青年局必須在4月8日起找到局長人選，局長人選條件？是否有口袋名單？蔣說，會積極徵詢最適合人選，當然更重要青年局設立之後，希望能夠讓新的單位，能夠建立相關的運作機制及制度，讓青年局運作可以長久。

蔣萬安表示，對於議員提出的建議，都會一項一項紀錄，日後青年局成立如何精進，會朝議會希望滿足市民需求的方向來做相關調整。

蔣提到，青年局是市民朋友超過八成民意都希望設立，希望盡快完成組織編制修改。另一方面，會整合市府資源，讓在台北工作、求學、生活的年輕朋友，得到更多元創新服務，促進更多國內外年輕抔有相互交流、累積經驗，這是成立青年局重要目標，當然會盡快依照相關程序，尋覓適當局長人選。