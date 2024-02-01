南部人氣旺！蔣萬安自曝過年要安太座 「放我一條生路」

下周就要過年，歷年前總統馬英九春聯一向是熱門款，台北市長蔣萬安急起直追，詢問度也非常高，據了解，許多南部縣市黨部有民眾來電詢問蔣萬安春聯，對於在南部人氣旺，各地邀約也不斷，蔣萬安今受訪透露，今年過年期間他要「安太座」，蔣說「大家請放我一條生路，不然太太會把我放生」、「太座安得好、來年才過得好。」

蔣萬安今天上午出席三層崎花海開幕式活動，對於南部有許多民眾也向市黨部詢問蔣萬安的春聯，蔣說，他的春聯各地(市黨部)都有來詢問，這次台北市春聯就是「福運龍來」，祝福所有民眾「好運攏總來」，取這樣諧音帶來一個好運，各方詢問非常熱烈，大家可以上網暸解，在台北市可以到市府大樓、各區公所、里辦都有，其他縣市的民眾也可以到各地方黨部詢問，他都非常樂意提供。

之所以南部人氣也旺，蔣說，當然最重要原因，是因前一陣子到各地去輔選，感受到各地鄉親的熱情，大家過年期間索取春聯，他都非常樂意提供。