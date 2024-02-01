新北多處防洪閘門達年限！14處更新完工、3月再開工9處

春季到來，汛期也就不遠了，新北不少重力閘門建於戶外，且年限已達20年，容易因老舊故障要緊急處理，危害民眾生命財產安全。新北水利局表示，1月已更新14處重力閘門設備，3月還有9處開工，讓防洪更增添保障。

新北重力閘門大部分建置在戶外，歷經日曬雨打，常有老化情況，像是位於板橋的新海重力閘門吊門機已使用超過20年，橡膠水封也因為彈性鬆弛及硬化更換多次，每當颱風或豪雨期間，操作人員都擔心因老舊突然故障要緊急處理。

水利局長宋德仁表示，重力閘門位在市區雨水下水道與河川間的連通管道，具有擋水及排水功能，需視下水道與河川水位高低情形進行開啟或關閉，這次工程更新使用年限已達20年或經評估後需要改善的重力閘門，包含大漢溪流域的板橋區新海抽水站、基隆河流域的汐止區五堵抽水站更新重力閘門吊門機與控制盤，新店區、五股區、三重區共更新8台發電機。

水利局表示，這更新14處重力閘門相關設備，經費約1900萬元，已於今年1月初完工，完成後重力閘門啟閉速度可加快約5分鐘，發電機運作供電也更穩定，讓防洪工作增添保障。

新海抽水站蔡姓站長說，這一次終於更新站上3座重力閘門吊門機及橡膠水封，使安裝在重力閘門上新的水封，於操作時能確保河水不會從閘門與結構體縫隙滲漏進來，同時保持良好的水密性，降低災害風險。