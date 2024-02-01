快訊

蘋果遲遲造不出車 真的是因庫克找不到美國版余承東？

德國鐵路徵IT管理員要會「30年前遠古系統」 網嚇：難怪火車誤點、病毒也卡住

2年內首次！美3艘航母齊聚第一島鏈 加大威懾中國大陸和北韓

新北多處防洪閘門達年限！14處更新完工、3月再開工9處

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新海重力閘門更換水封，提升水密性，防止河水入侵。圖／新北水利局提供
新海重力閘門更換水封，提升水密性，防止河水入侵。圖／新北水利局提供

春季到來，汛期也就不遠了，新北不少重力閘門建於戶外，且年限已達20年，容易因老舊故障要緊急處理，危害民眾生命財產安全。新北水利局表示，1月已更新14處重力閘門設備，3月還有9處開工，讓防洪更增添保障。

新北重力閘門大部分建置在戶外，歷經日曬雨打，常有老化情況，像是位於板橋的新海重力閘門吊門機已使用超過20年，橡膠水封也因為彈性鬆弛及硬化更換多次，每當颱風或豪雨期間，操作人員都擔心因老舊突然故障要緊急處理。

水利局長宋德仁表示，重力閘門位在市區雨水下水道與河川間的連通管道，具有擋水及排水功能，需視下水道與河川水位高低情形進行開啟或關閉，這次工程更新使用年限已達20年或經評估後需要改善的重力閘門，包含大漢溪流域的板橋區新海抽水站、基隆河流域的汐止區五堵抽水站更新重力閘門吊門機與控制盤，新店區、五股區、三重區共更新8台發電機。

水利局表示，這更新14處重力閘門相關設備，經費約1900萬元，已於今年1月初完工，完成後重力閘門啟閉速度可加快約5分鐘，發電機運作供電也更穩定，讓防洪工作增添保障。

新海抽水站蔡姓站長說，這一次終於更新站上3座重力閘門吊門機及橡膠水封，使安裝在重力閘門上新的水封，於操作時能確保河水不會從閘門與結構體縫隙滲漏進來，同時保持良好的水密性，降低災害風險。

水利局表示，今年爭取2000萬元持續改善，目前辦理發包作業中，預計今年3月開工，包含泰山區、五股區、蘆洲區、三重區、新莊區及板橋區等9處重力閘門吊門機、橡膠水封、控制盤更新及土木結構修繕，定期汰舊換新防洪設備，可提升整體防洪能力。

世新三閘門更新發電機，進行吊裝作業中。圖／新北水利局提供
世新三閘門更新發電機，進行吊裝作業中。圖／新北水利局提供
新海抽水站更新3座重力閘門吊門機，啟閉速度可加快約5分鐘。圖／新北水利局提供
新海抽水站更新3座重力閘門吊門機，啟閉速度可加快約5分鐘。圖／新北水利局提供
重力閘門控盤更換完成後進行測試，確認功能正常。圖／新北水利局提供
重力閘門控盤更換完成後進行測試，確認功能正常。圖／新北水利局提供

新北 水利局 膠水

延伸閱讀

新北：林口人口成長快 爭取和中央合作改善交通

黃國昌參戰新北「她」會選很慘？ 黃揚明：民眾黨2026布局8縣市長

新北土城溝渠污染變牛奶色 環保採樣溯源查禍首

侯友宜現身新北黨部餐會 承諾加倍奉還做這事

相關新聞

歲出小刪0.97億 北市總預算過關

台北市長蔣萬安上任後首次編列的北市府總預算案昨天三讀審議通過，「歲出部分」計列史上最高的1908.09億元，審議後預算1...

新北多處防洪閘門達年限！14處更新完工、3月再開工9處

春季到來，汛期也就不遠了，新北不少重力閘門建於戶外，且年限已達20年，容易因老舊故障要緊急處理，危害民眾生命財產安全。新...

青年局業務職掌 綠白下會期緊盯

台北市長蔣萬安競選重要政見成立「台北市青年局」，昨天上午在市議會本會期最後一次的法規委員會闖關成功，初審通過後，下午火速...

北市校園事件 通報增加、成案反降

台北市議員應曉薇昨天揭露，中正區某幼兒園去年12月發生教師情緒失控，不當管教學生，北市教育局接獲申訴後，竟然要到3月才有...

半百國父紀念館 首度閉館2年整修

歷經5年整修，國立歷史博物館將於2月21日對公眾開放。另一個台北市民的共同記憶—國父紀念館，主館則要在2月26日起休館暫...

侯友宜小內閣傳年後調整 布局2026

新北市長侯友宜大選後回歸市政，但任期僅剩2年多，接班問題浮現，侯昨面對問題並未否認。他說，自己現在就是全力衝刺市政，讓市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。