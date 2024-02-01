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成效不彰？ 新北幣下載僅11萬

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北市府推動行動支付，花費逾6千萬元經費建置NewTaiPAY系統，結合「新北幣」App在2022年上路，不過截至去年12月統計下載數僅11萬，約占新北市人口2.75%，被批推動成效不彰。研考會回應，新北幣會員與市民卡結合後，整體會員數達86萬。

民眾在系統上反映，新北行動支付難用，限制多，且經常卡在最重要的支付部分，很多不成熟；有時取得新北幣，實際上也用不了。民眾怨言如潮，導致行動支付App評分截至昨天僅2.9。

民進黨市議員黃淑君指出，新北幣從推行後就不斷被檢討，招商店家從四大超商增加百貨公司櫃位，但多集中特定區域或市府辦的限時活動攤位，無助整體帶動地方經濟，市民也不想用；去年12月初在新北議會質詢時，研考會稱還有500萬新北幣尚未完成發放，對照112年全年度新北幣預計發放編列達900萬，執行率不到一半，「有錢也做不好」。

黃淑君指出，新北幣執行單位是研考會資訊中心，資訊中心的資管人才對招商、行銷一無所知，市府推行重大政策卻缺乏跨局處整合，才是問題核心；系統建置快2年花逾6千萬經費，年年還要編列預算執行，但現在連發新北幣都有困難，市民能接受嗎？她認為有心要做就應做好，不然就該懸崖勒馬，盡速修改政策方向。

研考會指出，NewTaiPAY至今合作商家數已近1萬9千家，且結合經發局等13個局處及民間業者，合辦53場次活動，目前已獲得「2023 GO SMART Award國際奬項」及「2023年IIA 國際創新獎」等國際大獎肯定。今年執行重點將偏重於點數交換平台及與第三方電子支付的結合，擴大支付的應用範圍及商家數，減少市府投入成本，換取最大效益。

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