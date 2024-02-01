侯友宜小內閣傳年後調整 布局2026

新北市長侯友宜大選後回歸市政，但任期僅剩2年多，接班問題浮現，侯昨面對問題並未否認。他說，自己現在就是全力衝刺市政，讓市政建設不論大小都能快速發展，才是現在最重要的方向；他也鬆口希望團隊有新人進來，展現新北新氣象，端出讓市民更有感的成績。

新北市法制局前局長吳宗憲今天就任不分區立委，前副市長謝政達、前副祕張其強仍在收尾選務工作，評估可能要等春節後歸隊市府，屆時小內閣應會調整。

外界關切侯友宜小內閣的布局將牽動2026年的市長選舉，並點名台北副市長李四川、新北副市長劉和然及拿下全國立委最高票的立委洪孟楷，都可能接棒新北市長。國民黨前秘書長、新北市黨部前主委李乾龍昨天指市府內外人才很多，並不擔心；至於立委江啟臣，「他會去台中啦」。

2026新北市長由誰接棒？傳聞人選之一是劉和然。黨政人士說，若真有意培養劉接班，接下來的小內閣調整，看點就在是否將重點角色放在劉身上，讓他有更多曝光機會，補知名度、識別度稍低的困境。

劉和然不回應未來參選的相關問題。洪孟楷則說，總統大選才剛落幕，現在是大家捲起袖子拚經濟、拚民生的時候，未來會跟侯團隊從中央到地方一條心，共同努力打拚。李四川說，目前沒有這樣（參選）的規畫，外界不斷幫他找工作，其實國民黨內有很多人才，都相當不錯。

國民黨新科立委廖先翔表示，還有兩年多才選市長，太早討論人選對現任市長不尊重，現階段侯友宜必須先把市政顧好，讓人民信任，設法把國民黨的招牌擦亮，不管誰代表黨參選，都將有好的基礎，而不是急於現在就馬上推出共主。

民進黨立委張宏陸表示，他觀察侯友宜選完後想趕緊讓市民熟悉侯是「認真做事」的市長，畢竟先前請假參選總統，不少市民頗有微詞。民進黨立委蘇巧慧說，市長認真市政天經地義，希望侯市府可以真正好好做事，和中央攜手為市民努力。