青年局業務職掌 綠白下會期緊盯

台北市長蔣萬安競選重要政見成立「台北市青年局」，昨天上午在市議會本會期最後一次的法規委員會闖關成功，初審通過後，下午火速送大會二、三讀，順利過關。研考會主委俞振華表示，法規通過，需2個月報請中央。蔣萬安也表示，將徵詢適當人選，一旦確定就會向大家說明。

台北市長蔣萬安競選政見成立「北市青年局」，議會臨時會昨天上午召開最後一次法規委員會，青年局組織規程暨編制表草案在歷經四次委員會審查、研考會14次補充資料後，終於趕在最後一刻初審通過，隨即在下午送大會臨時會討論。

民進黨團總召簡舒培表示，對於台北市青年局組織，黨團表達支持，但青年局一直被詬病有疊床架屋的問題，局長也還沒找到，希望在下個會期前，由市長蔣萬安帶著局長來民進黨團報告相關業務、組織內容業務職掌，這才是負責任的做法，不希望只是看板。

民眾黨團總召黃瀞瑩指出，對於疊床架屋的問題，市府應設法避免，希望未來不要發生，也希望下個會期，市府主動向黨團報告，確定業務職掌，建議青年局可以納入推廣18歲公民權。

蔣萬安承諾未來會有效整合市府資源，廣納青年意見，提供在台北求學、就業、生活的年輕朋友更多創新多元的服務，進而促進優秀年輕人才的交流機會；審議過程當中，每位議員所提出的各項建議、提點，市府都會虛心接受，也會做為日後青年局成立不斷精進的參考。