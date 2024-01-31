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侯友宜行動治理到林口 都市發展快會中關注交通建設

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今下午赴林口區公所出席第二場行動治理，里長獻上鮮花致意。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今下午赴林口區公所出席第二場行動治理，里長獻上鮮花致意。記者劉懿萱／攝影

新北市長侯友宜今下午赴林口區公所出席第二場行動治理，會中里長針對道路拓寬、就學權益、用地活化與公園增設天幕等，討論熱烈。侯友宜說，林口區都市發展快速，現已突破13萬人，交通建設成為地區最重要的議題，會持續針對林口對外交通規畫與中央充分溝通，改善在地通聯路網環境。

侯友宜今到會場一一與里長握手致意，里長也獻上鮮花致意。侯致詞說，林口都市成長很快，針對重大公共建設市府會不斷檢討改進，包括交通道路托寬、國小建設、都市多元目標使用等，並督促局處里長反映事項 事項要快速趕上，別讓第一線的里長難以跟民眾交代。

會中里長建議粉寮路二段等路段拓寬一案，交通局說，養工處正在辦理宏昌街道路改善工程，完成後可有效改善粉寮路二段與宏昌街道路壅塞情形；另市府及中央單位推動林口區聯外道路工程，由新工處改善105市道蜿蜒路段新闢道路、國土署新闢A3計畫道路、高公局辦理國道1號林口交流道改善工程，至於粉寮路二段拓寬及其他聯外道路興闢評估，交通局及工務局將會持續研議。

另外，有里長建議在社區運動公園增設天幕及更新婦幼公園老舊設施。林口區公所說，社區運動公園因屬國產署用地，公所將函詢國產署設置天幕可行性，再依國產署建議邀集體育局、里長等辦理會勘；另婦幼公園整體改造經費約3500至4000萬，公所將爭取相關經費協助。

民政局表示，林口區從108年至112年里長總計提出70案，已解列47案。林口區里長聯誼會會長張文清說，他歷經5任縣市長，侯友宜是唯一會跟里長面對面解決問題，這次會中里長討論熱烈，大家也與公所關係緊密，相信里長反映的事情公所、局處都會逐步解決。

新北市長侯友宜今下午赴林口區公所出席第二場行動治理，會前一一與里長握手致意。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今下午赴林口區公所出席第二場行動治理，會前一一與里長握手致意。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今下午赴林口區公所出席第二場行動治理。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今下午赴林口區公所出席第二場行動治理。記者劉懿萱／攝影

林口 侯友宜

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