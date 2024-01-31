土城柑林埤溝滿布泡沫 環保局查獲源頭是資收廠

新北市土城區柑林埤溝柑林三號橋，近日晚間連續發生泡沫汙染事件，新北市環保局獲報後到場掌握狀況，採水送驗，並追查污染源，終於今日上午查獲元凶為聯鑫資源科技公司，該公司清洗廚餘桶產出泡沫廢水未妥善處理直接排放於溝渠中，稽查員當場要求業者立即停止排放，並依水汙染防治法規定告發，最重可裁處300萬元罰鍰。

環保局說明，該河段於29日21時許、30日22時均有接獲民眾通報反映泡沫廢水狀況，稽查人員半小時內趕抵現場，並循上游溯源，但因河川水量大，上游已無泡沫殘跡，先針對下游處仍有泡沫蓄積的位置採集水樣檢驗判斷廢水特性。

經現場檢測pH為中性，且沒有急毒性及重金屬反應，後續訪視附近居民，表示汙染已持續數小時，稽查員就泡沫廢水樣態推測，可能為清潔劑或消防泡沫，前往鄰近社區及事業逐家釐清近期有無大規模清潔行為或消防安檢測試。

環保局表示，今日上午再派稽查人員擴大規模、地毯式稽查該河段所有集水區域業者，終於在上午10時許有所斬獲，於聯鑫資源科技有限公司後方溝渠發現有殘留泡沫殘渣情形，旋即進場稽查。

環保局說，該公司從事資源回收作業，員工坦承於廠房內使用清潔劑清洗廚餘桶及地板，但未妥善收集，故清潔廢水遂經場外邊坡流入地面水體，場內及邊坡下均有泡沫殘渣情形，經稽查員投放示蹤劑確認水路確實流往柑林埤溝，立刻依法告發，並命業者現場立即停止排放並派員清理。

環保局現場發現該公司雖屬於甲級廢棄物清除許可機構，但未經環保局核准可設置廢棄物貯存場，故依規定只能從事清除行為，現場卻堆置及貯存廢電腦、廢電子零組件等，已違反廢棄物清理法規定，本局亦依法告發，最重可裁處300萬元罰鍰。