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蔣萬安競選政見闖關 「青年局」組織編制今通過
台北市長蔣萬安競選重要政見成立「台北市青年局」，今天上午本會期最後一次法規委員會終於闖關成功，初審通過，下午火速送大會二、三讀，順利過關。北市研考會主委俞振華表示，法規通過，需2個月報請中央，也會盡快尋覓青年局局長人選。
台北市長蔣萬安競選政見成立「北市青年局」，議會臨時會今天上午召開最後一次法規委員會，青年局組織規程暨編制表草案在歷經四次委員會審查、研考會14次補充資料後，今天終於趕在最後一刻初審通過，隨即在下午送大會臨時會討論。
民進黨北市議會黨團總召簡舒培表示，對於台北市青年局組織，黨團表達支持，但青年局一直被詬病有疊床架屋的問題，局長也還沒尋覓到，希望在下個會期前，能由市長蔣萬安帶著局長來民進黨團報告相關業務、組織內容業務職掌，這才是有責任的做法，不希望只是看板。
民眾黨議會黨團總召黃瀞瑩指出，對於疊床架屋的問題，市府應設法避免，希望未來不要發生，也希望下個會期，市府能主動來黨團報告，確定的業務職掌，也青年局可以納入推廣18歲公民權。
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