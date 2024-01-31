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汐止長青里長茶葉蛋闖出名氣 民眾聞香而來

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區長青里的里長茶葉蛋闖出名氣，只要里長陳建興加工在滷茶蛋，附近里民只要聞到味道，就會聞香而來，買幾顆回去解解饞。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區長青里的里長茶葉蛋闖出名氣，只要里長陳建興加工在滷茶蛋，附近里民只要聞到味道，就會聞香而來，買幾顆回去解解饞。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區長青里的里長茶葉蛋闖出名氣，不但，新北市消防局119活動，每年都訂上千顆來當宣導獎品，不少遊客還有里民也很愛這一味，因為，也不是天天有，所以，只要里長陳建興加工在滷茶蛋，附近里民只要聞到味道，就會聞香而來，買幾顆回去解解饞。

汐止區五指山上長青里長辦公處，不定期都會傳出在滷製茶葉蛋時飄散出來的香味，里長茶葉蛋好吃出名，闖出名號，訂單不斷，尤其過年前，不但有消防局的119活動，訂了快2000顆的茶葉蛋，做為活動宣導攤位的獎品，歲末年終，身為新北市里長服務協會理事長的陳建興，除了募集大家的愛心送紅包給弱勢小朋友，也會加碼每人一袋暖呼呼的茶葉蛋，讓他們帶回去和家人分享，所以，這陣子，里長家都不時會有蛋飄香，也吸引附近里民聞香而來。

長青里民說，茶葉蛋好吃，跟里長當鄰居最幸福，只要在煮茶葉蛋的時候，差不多方圓百里都飄香，里長茶葉蛋有很多秘方，材料都很用心，里長說裡面放的中藥材，就要分三間店去買，秘方不能外流，所以，吃起來不論是香氣、材料，口齒留香。

長青里長陳建興表示，滷茶葉蛋有很多道手續，從清水煮蛋開始，接著就是敲蛋，讓蛋殼有點裂痕好入味，但是手勁都要拿捏，紋路才會均勻，這道手續是最費工夫的，有時候量大，一天就要敲一千多顆。然後在鍋子裡除了有滷包之外，會放自己種的材料，像是肉桂，放的是比較好的清華肉桂，還有紅棗提甜度。

陳建興指出，滷的過程也要時間，幾個小時後關火，一般如果放過夜，是最入味，還有用的蛋也是特別挑過的，現在用的是金盞花草本飼養的蛋，屬於機能蛋，沒有腥味，蛋比較好比較穩定。

茶葉蛋 汐止

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