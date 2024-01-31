邀弱勢戶圍爐 淡水關懷弱勢協會加贈關懷金

新北市淡水區關懷弱勢協會在淡水富基采儷會館舉辦「胸懷長情千萬里，愛在淡水北海岸」歲末圍爐活動，席開102桌邀請獨居老人、身心障礙者、單親家庭、低收入戶及弱勢邊緣戶，讓弱勢家庭能在歲末寒冬之際，享用溫馨團圓飯，每個人都可以領到年節紅包救濟金，以及各界所提供的物資，場面溫馨。

為了要讓淡水與北海岸地區的弱勢家庭能夠有一個溫暖的新年度過，淡水關懷弱勢協會，日前舉辦了寒冬送暖，發散物資及紅包活動，現場對象包括了，八里、淡水、三芝、石門等低收及困苦居民，現場有736戶參加，每個人都可以領到年節紅包救濟金，以及各界所提供的物資，協會理事長，也特別感謝社會的支持才能讓協會持續發散愛心。

淡水關懷弱勢協會理事長 蔡錦賢表示，現場還有二手衣物，提供關懷戶免費領取，今年的冬令圍爐活動席開102桌，邀請淡水、三芝、石門、八里等地區近千名弱勢家戶到場，除了一同圍爐外，還發放關懷金3,000元，以及愛心米、衣物等物資，並舉辦義診、義剪，幫助弱勢家庭過個好年。

副市長劉和然代表市長到場關懷，淡水區關懷弱勢協會理事長蔡錦賢表示，小時候家裡經濟困苦，阿嬤帶著他刻苦營生，並叮囑他日後如果有能力，一定要主動幫助「甘苦人」，所以他在17年前成立協會，結合地方善心資源與志工力量，持續幫助弱勢。