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淡水公所大師揮毫送春聯 吉龍舞春迎龍年

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區公所舉辦了一場萬象更新迎龍年，新春開運送春聯活動，四位在地新北市議員，一起舉辦開筆儀式，充滿了年節氣氛。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區公所舉辦了一場萬象更新迎龍年，新春開運送春聯活動，四位在地新北市議員，一起舉辦開筆儀式，充滿了年節氣氛。 圖／紅樹林有線電視提供

農曆春節將近，今(31)日在淡水區市民聯合服務中心，區公所舉辦了一場萬象更新迎龍年，新春開運送春聯活動，由知名書法老師謝瑞煌，帶領5位書法名家，一同為淡水區的民眾，現場更首度邀請到四位在地新北市議員，一起舉辦開筆儀式，讓整個區公所一樓大廳，充滿了年節氣氛。

淡水區長巫宗仁表示，除了現場春聯非常有特色之外，今年新北市長春聯，吉龍舞春還是自由式春聯，吉龍舞春、龍舞春吉代表都有剩錢、龍舞春就是事事都有餘、龍舞吉就是都有錢，可以選擇自己喜歡的順序來念，不同順序念法都有不同涵義，而今年邀請金氏世界紀錄新北市智成堂世界最大書法課程書法總監謝瑞煌老師現場揮毫贈送春聯，現場非常熱鬧。

淡水區長巫宗仁及在場市議員、還有立委服務處主任一起寫下吉、龍、舞、春、發、大、財、7個大字，為活動開筆，另外現場可以看到，除了大師揮毫之外，也有直接讓民眾拿取的春聯，以及新北市的市長春聯。

區長巫宗仁表示，春聯不僅是過年除舊佈新、迎春納福的象徵，更是書法藝術的具體表現，讓在地的居民有春聯可拿，更是讓整個區公所，提前感受過年的氣氛。

春聯 淡水

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