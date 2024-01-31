北市動物園響應貓空魯冰花季 與石虎立牌合影抽好禮

台北市舉辦「魯冰花開、與你相遇」即將在本周六登場，為響應魯冰花季，動物園將派出穿山甲和石虎的布偶特派員，到貓空樟樹步道和動物園走春賞花觀察動物。當天只要在樟山步道與動物園慶110周年石虎立牌合影，並上傳社群，就有機會抽到好禮。

園長諶亦聰表示，動物園位在貓空山腳下，除了到園內散步外，也可以間搭乘貓空纜車上山走步道，欣賞山區裡的蟲鳴鳥叫，踏查貓空同時觀察自然生態的小旅行。

園方表示，今年適逢110歲周年，2月3日這天動物園特別與大地處一起在貓空舉辦賞花走春活動，只要在樟樹步道尋找動物的蹤跡─與立牌合影並以祝賀話語「動物園生日快樂」貼文及圖上傳FB，即可在現場抽獎有機會獲得好采頭。

園方說，農曆春節動物園裡無尾熊活動場外，特別布置應景「魯冰花」區，與貓空樟樹步道魯冰花海相呼應。樟樹步道的魯冰花海是清一色的黃金色，在春節期間特別能象徵吉利，動物園則是以520株五彩繽紛以「我愛你」、「幸福」花語的魯冰花，搭配富含「美滿、團聚」花語的繡球花，串聯中國春節與西洋節慶，也為西洋情人節提前暖身。