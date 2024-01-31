北市動物園響應貓空魯冰花季 與石虎立牌合影抽好禮
台北市舉辦「魯冰花開、與你相遇」即將在本周六登場，為響應魯冰花季，動物園將派出穿山甲和石虎的布偶特派員，到貓空樟樹步道和動物園走春賞花觀察動物。當天只要在樟山步道與動物園慶110周年石虎立牌合影，並上傳社群，就有機會抽到好禮。
園長諶亦聰表示，動物園位在貓空山腳下，除了到園內散步外，也可以間搭乘貓空纜車上山走步道，欣賞山區裡的蟲鳴鳥叫，踏查貓空同時觀察自然生態的小旅行。
園方表示，今年適逢110歲周年，2月3日這天動物園特別與大地處一起在貓空舉辦賞花走春活動，只要在樟樹步道尋找動物的蹤跡─與立牌合影並以祝賀話語「動物園生日快樂」貼文及圖上傳FB，即可在現場抽獎有機會獲得好采頭。
園方說，農曆春節動物園裡無尾熊活動場外，特別布置應景「魯冰花」區，與貓空樟樹步道魯冰花海相呼應。樟樹步道的魯冰花海是清一色的黃金色，在春節期間特別能象徵吉利，動物園則是以520株五彩繽紛以「我愛你」、「幸福」花語的魯冰花，搭配富含「美滿、團聚」花語的繡球花，串聯中國春節與西洋節慶，也為西洋情人節提前暖身。
為了鼓勵大家走出戶外賞花，於樟樹步道花海活動期間，歡迎民眾與幸福花語合影，只要在動物園遊客中心出示兩張分別於樟樹步道及動物園兩處魯冰花展的動物造型看板合影照片，即可兌換幸福小禮物，送完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言