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北市校園通報事件連年增加 立案數反降低挨批怠惰

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市議員應曉薇揭露中正區某幼兒園發生教師霸凌學童案。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
北市議員應曉薇揭露中正區某幼兒園發生教師霸凌學童案。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片

北市議員應曉薇今揭露，中正區某幼兒園去年12月發生教師情緒失控不當管教學生，北市教育局接獲申訴後，竟要3月才會有結果。她發現，校園通報事件連年增加，成案數反而下降，質疑教育局消極怠惰，要求通盤檢討改善，並嚴審不適任教師。

北市教育局回應，考量該案須審慎檢閱監視器影片及訪談多位相關人員以釐清事實，1月25日依調查處理辦法提送「認定委員會」同意調查期限展延1個月，預計2月23日完成調查報告，依程序送交2月27日認定委員會決議。

教育局強調，校園事件，包括性平、霸凌、不當管教等的零容忍政策，仍應以正向管教方式提供教保服務。另有關個別校園事件調查成立與否，取決於經權責調查人員調查所釐清的個案實際情事而定，各校各案間無因果關係、疑似通報數與事件成立數之間也沒有因果或固定比例關係。

應曉薇指出，該幼兒園老師要求6歲學童收傘，因理解能力有限，老師失控苛責，家長起初引導學生向教師道歉，教師卻說「我不原諒你，我為什麼要原諒你？」家長為了孩子能受老師關愛，再次道歉，沒想到教師歇斯底里地向學生大喊「你不要靠近我，你很可怕，因為你會打人」

家長事後欲調閱監視器畫面釐清真相，校方卻以檔案遺失為由拒絕提供，後來透過派出所才取得監視器畫面。而該學生經醫師診斷，有焦慮、畏懼及情緒不穩定的症狀。家長1月11日向教育局申訴、17日訪談家長與學生、29日訪談教師及相關人員，但調查結果竟得等到3月5日才出爐，讓家長非常不滿。

應曉薇表示，校方在去年12月事發後沒即時通報，教育局完全不知情，後來介入又拖延時程，「白話點的意思是學校放假中，校長、老師要過年，沒空調查？」，放任學校為所欲為，讓自閉症學童及家屬受傷，難以想像老師對待6歲特殊學童不僅沒同理心，還斥責刁難，有何資格擔任老師？

應曉薇調閱資料發現，北市各級學校2021至2023年間校園事件通報數連年增加，性平事件從962件增至1529件、不當管教66件上升至81件、霸凌從160件增為265件，但立案比例反而降低，質疑教育局倦怠、消極，製造假象，教育是百年良心工作，應通盤檢討通報狀況。

教師 教育局 北市

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