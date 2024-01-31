青年局今拚三讀通過 蔣萬安：將徵詢適當局長人選

台北市長蔣萬安競選重要政見成立「台北市青年局」，今天上午本會期最後一次法規委員會終於闖關成功，不管是本會期、或下會期進大會二三讀，青年局都有望能在今年成立。蔣萬安今天也被問及，是否已經開始物色局長人選？蔣說，會徵詢適當人選，一旦確定就會向大家說明。

蔣萬安今天下午出席松山市Ｘ蜷川實花特展開展活動受訪，對於青年局今天最後一刻終於出委員會一讀通過，蔣萬安說，非常謝謝議會的支持，青年局是他非常重要的一項政策，而且經過相關調查，有市民朋友八成願意支持成立青年局，市府把相關資源做一個整合，同時也希望在台北生活、就業、工作的年經朋友，能夠得到更好服務，相關問題可以解決。

媒體問蔣，今年有望青年局成立，局長人選開始徵詢了嗎？蔣說，會徵詢適當人選，一旦確定，就會向大家說明。