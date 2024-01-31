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YouBike前30分鐘免費過年前上路？ 蔣萬安這麼說

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
YouBike前30分鐘免費預算過關後，是否可望農曆年前上路？蔣萬安今受訪說，「農曆年前可能會有一點趕，(上路時間)我們會盡快」。記者林麗玉／攝影
YouBike前30分鐘免費預算過關後，是否可望農曆年前上路？蔣萬安今受訪說，「農曆年前可能會有一點趕，(上路時間)我們會盡快」。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安上任首編的總預算案，經過昨天下午及今天上午的政黨協商後，終於全數協商出共識，今天下午臨時大會二三讀。其中大家關注的YouBike前30分鐘免費預算過關後，是否可望農曆年前上路？蔣萬安今受訪說，「農曆年前可能會有一點趕，(上路時間)我們會盡快」。

北市府總預算案，經過議會昨天下午三個多小時的政黨協商，有四個案子仍暫擱，今天上午持續繼續協商，終於中午全數協商有共識，今天下午臨時大會二三讀。

蔣萬安今天下午出席松山市Ｘ蜷川實花特展開展活動受訪，媒體問蔣萬安，過年前總預算驚險過關，是不是鬆了一口氣?YouBike前30分鐘預算過了，何時上路？蔣說，非常謝謝議會、議員們支持市府相關預算，今天不管是第二輪的協商或接下來討論。

蔣也提到，對於大家特別關心的幾個重大政策，包括YouBike前30分鐘免費預算協商通過，謝謝議會和市府一起努力，讓市民朋友可以享受到YouBike前30分鐘免費，讓綠運輸的最後一哩路能夠有最實惠的服務，所以接下來市府會盡快規畫確定正式上路時間。

不過農曆年前可能會有一點趕，會盡快上路。

蔣萬安 YouBike 農曆年

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