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侯友宜現身新北黨部餐會 承諾加倍奉還做這事
新北市長侯友宜爭取大位失利，回歸市政再出發，今天他中午休息時間低調現身新北競選總部餐會，感謝所有選舉幹部在選舉期間的協助，現在他面對市政會加倍奉還，「最好的方式就是努力做事」。李乾龍表示，他有建議市長「忘掉過去」，用心打拚市政，民心就會回歸。
侯友宜新北競選總部總幹事李乾龍今天在板橋銀鳳樓舉辦感恩餐會，感謝所有幹部在選舉期間的支持，他更加碼發給新北市29區22名黨工一個月的年終獎金，羨煞其他縣市黨部。
侯友宜低調現身餐會表示，這次選舉很抱歉沒有完成政黨輪替，謝謝新北市民好朋友與幹部幫忙，現在選舉完回歸市政是最重要，面對市政他會加倍奉還、全力以赴。
侯友宜說，最好的方式就是努力做事，新北市2030新願景，包括都市計畫開發案要一個一個劍及履及，市民大小事、汙水下水道、交通路網與環境優化，還有路平燈亮水溝通，等一下也要去林口里長座談會。
對於侯友宜大選受挫，李乾龍表示，現在沒有他法，就是努力加倍奉還給新北市民。
外界擔心侯友宜2026接班人選，李乾龍說，現在很多人在點名，如台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，市府跟外頭都有很多人才，他不會擔心；至於立委江啟臣，李乾龍說，「他會去台中啦」。
接下來國民黨新北市黨部重點任務在守住2026，據悉現任主委黃志雄應該會連任，全力守住新北灘頭堡。
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