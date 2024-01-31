新北土城溝渠污染變牛奶色 環保採樣溯源查禍首

新北市土城區青隆路旁的柑林埤溝遭嚴重污染，白色泡沫伴隨惡臭讓整條溝渠變成牛奶色。環保局今天說，持續追查2個晚上，終於鎖定特定對象，已採樣水質並稽查，確認後將重罰。

土城區上班族黃小姐今天告訴中央社記者，青隆街旁邊的溝渠這2天出現大量泡沫，空氣中瀰漫著有別於發酵腐敗味惡臭，令居民相當難受。當地為溝渠下游，白色泡沫充斥整條溝渠，好像一條牛奶河流，非常誇張。

市府環保局回應記者詢問說，29日晚間9時就已經接獲通報，立即持續派員追查；發生污染地點為柑林埤溝，經過2個晚上溯源追查，至今還在逐一排除涉嫌污染的對象。

環保局表示，由於上游有部分為涵管溝渠，追查水路會有斷點，讓稽查更困難。今天下午除持續採集水樣送請檢驗，也已經初步鎖定對象，將進一步確認是否肇事禍首及污染因素，若確認將重罰。

土城區長周晉平告訴記者表示，柑林埤溝位於重劃區內，持續關注當地遭污染狀況，並將與環保局協力維護環境與水質。