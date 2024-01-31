快訊

最嚴黨紀防跑票 朱立倫籲民進黨勿用權位勾結搞爛選舉

周日「立春」8大禁忌！剪髮、追劇都不行 做了當心衰整年

新北土城溝渠污染變牛奶色 環保採樣溯源查禍首

中央社／ 新北31日電

新北市土城區青隆路旁的柑林埤溝遭嚴重污染，白色泡沫伴隨惡臭讓整條溝渠變成牛奶色。環保局今天說，持續追查2個晚上，終於鎖定特定對象，已採樣水質並稽查，確認後將重罰。

土城區上班族黃小姐今天告訴中央社記者，青隆街旁邊的溝渠這2天出現大量泡沫，空氣中瀰漫著有別於發酵腐敗味惡臭，令居民相當難受。當地為溝渠下游，白色泡沫充斥整條溝渠，好像一條牛奶河流，非常誇張。

市府環保局回應記者詢問說，29日晚間9時就已經接獲通報，立即持續派員追查；發生污染地點為柑林埤溝，經過2個晚上溯源追查，至今還在逐一排除涉嫌污染的對象。

環保局表示，由於上游有部分為涵管溝渠，追查水路會有斷點，讓稽查更困難。今天下午除持續採集水樣送請檢驗，也已經初步鎖定對象，將進一步確認是否肇事禍首及污染因素，若確認將重罰。

土城區長周晉平告訴記者表示，柑林埤溝位於重劃區內，持續關注當地遭污染狀況，並將與環保局協力維護環境與水質。

水質 污水

延伸閱讀

老屋還未重建可申請整建 新北淡水老屋獲千萬補助

新北幣下載僅11萬挨批成效不彰 研考會：會員已86萬

新北赴日出席永續國際論壇 會晤東京都知事小池百合子

新北回收新規上路 這7項亂放可罰6000元

相關新聞

新北幣下載僅11萬挨批成效不彰 研考會：會員已86萬

新北市政府為推動行動支付，花逾6千萬建置New TaiPay系統，結合「新北幣」的APP，並在2022年正式上路，不過新...

侯友宜現身新北黨部餐會 承諾加倍奉還做這事

新北市長侯友宜爭取大位失利，回歸市政再出發，今天他中午休息時間低調現身新北競選總部餐會，感謝所有選舉幹部在選舉期間的協助...

雙眼失明黃阿姨終於踏出家門 在地協會疫後首度圍爐、邀260位獨老參加

台北市士林區截至去年11月65歲老年人口比率高達23%，邁入超高齡城市，且獨居老人眾多，士林健康促進協會每到春節會舉辦圍...

北市榮濱年貨大街將啟動 警交管措施預告加強取締違規

年節將至，台北市濱江果菜市場周邊將舉辦「榮濱年貨大街」活動，由於歷年皆有大量民眾前往採買食材、年貨，警方規劃勤務派員疏導...

毛孩爸媽看這裡 新北5間廟宇提供寵物點燈祈平安

春節將至，很多民眾會至廟宇為自己和家人點上光明燈，新北市動保處統整5間辦理寵物祈福服務宮廟，飼主可在春節期間幫心愛毛孩點...

新北赴日出席永續國際論壇 會晤東京都知事小池百合子

全球城市永續網絡G-NETS資深主管國際論壇今於日本東京舉行，由新北副秘書長柯慶忠率團參與，除於論壇中發表新北智慧防災的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。