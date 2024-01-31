北市榮濱年貨大街將啟動 警交管措施預告加強取締違規
年節將至，台北市濱江果菜市場周邊將舉辦「榮濱年貨大街」活動，由於歷年皆有大量民眾前往採買食材、年貨，警方規劃勤務派員疏導交通，今公布相關交管措施，呼籲民眾盡量於非假日時前往採買，能避開人潮省時省力。
警方表示，榮濱年貨大街活動相關交管措施於2月2日至2月9日止，每日上午6時至下午5時執行，警方將針對民族東路410巷、同巷2弄等路段執行交通管制。
欲前往年貨大街採買的民眾，盡量於周間非假日時前往，避開採買人潮，並盡量搭乘大眾運輸工具 ；有駕車須求的民眾，相關道路管制及停車資訊可參考交通管制圖，屆時員警將針對違規停等、並排、臨停等違規行為將強取締、拖吊，以維持活動周遭路段交通順暢。
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