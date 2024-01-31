毛孩爸媽看這裡 新北5間廟宇提供寵物點燈祈平安

春節將至，很多民眾會至廟宇為自己和家人點上光明燈，新北市動保處統整5間辦理寵物祈福服務宮廟，飼主可在春節期間幫心愛毛孩點燈祈求平安，廟方表示，寵物若生病花費就很高，看到寵物不舒服，飼主心中都難過不捨，不少民眾都會來祈求寵物平安，因此推出點燈服務。

動保處統計，目前提供寵物專區點燈服務的廟宇，有新店區福宸宮、新莊區慈祐宮、三峽區廣行宮、中和區受鎮宮以及板橋區接雲寺等5間廟宇，提供有需求的民眾。

三峽廣行宮主委黃騰霆表示，寵物一旦生病，醫療費用索費不貲，不論經濟及情感層面，對飼主都將造成不少傷痛，無不衷心期盼寵物能平安健康，廟方感受到飼主們深切的期望，在2020年時在三峽地區首推寵物平安燈，希望關聖帝君神尊一起護佑寵物及主人，彼此都能安康常伴左右，讓寵物家庭更加快樂美滿社會更加安定幸福。

動保處表示，於2月24日元宵節當天，在三峽廣行宮舉辦犬貓愛心認養會及狂犬病疫苗巡迴注射，當天成功認養的飼主可獲得驚喜大禮包外，還能夠獲得寵物平安燈一座，讓毛寶貝在神明祝福下，新的一年在新家有幸福的開始。

動保處表示，近年來養寵趨勢不斷增長，新北市有8間動物之家、90間認養小棧計有1300多隻貓狗，民眾認養前可至動保處認養官網查詢，尋找適合的寵物，也提醒飼養寵物前務必做好事前評估，並有終養一輩子計畫。