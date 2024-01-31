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新北幣下載僅11萬挨批成效不彰 研考會：會員已86萬

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員黃淑君質疑新北幣執行成效不彰。圖／黃淑君提供
新北市議員黃淑君質疑新北幣執行成效不彰。圖／黃淑君提供

新北市政府為推動行動支付，花逾6千萬建置New TaiPay系統，結合「新北幣」的APP，並在2022年正式上路，不過新北市議員黃淑君指出，原本新北幣希望讓人民生活更加方便，系統建置後截去年12月中統計下載數只有11萬，換算僅約新北市人口的2.75%，推動成效不彰，有錢也做不好，令人匪夷所思。

新北市研考會回應，新北幣會員部分已與新北市民卡結合，整體會員數已達86萬，並非網路上APP所呈現的下載數僅有11萬。

黃淑君指出，從新北幣推行之初民代都不斷檢討，招商店家從四大超商增加百貨公司櫃位，但多集中於特定區域，或是市府舉辦的限時活動攤位，無助整體帶動地方經濟，也難以促進市民使用；去年12月初在新北市議會質詢時，研考會稱還有500萬新北幣尚未完成發放，對照112年全年度新北幣預計發放編列達900萬，執行率連一半都不到。

黃淑君指出，新北幣執行單位是新北市研考會所管之資訊中心，而資訊中心大多是資管人才，除系統建置外，對招商、行銷一無所知，市府推行重大政策卻缺乏跨局處整合，才是問題核心，系統建置2年花逾6千萬經費，來年年還要編列預算執行，但現在連發新北幣都有困難，市民能接受嗎？

黃淑君表示，若有心要做，就應該做好，不然就應該懸崖勒馬，盡速修改政策方向，畢竟民脂民膏，錯誤的政策會帶給基層公務員執行困擾，新北市政府應盡速成立跨局處整合討論，落實政策規劃。

研考會指出，NewTaiPAY至今合作商家數已近1萬9千家，且結合經發局、觀旅局、青年局等13個局處及民間業者合辦計53場次活動，另新北幣會員部分已與新北市民卡結合，整體會員數已達86萬，並非網路上APP所呈現的下載數僅有11萬，且NewTaiPAY目前已獲得「2023 GO SMART Award國際奬項」及「2023年IIA 國際創新獎」等國際大獎的肯定。

研考會說，今年執行重點將偏重於點數交換平台及與第3方電子支付的結合，以擴大支付的應用範圍及商家數，並藉由前述業者的服務平台既有的通路及資源，減少市府投入招商及行銷的成本，換取最大的效益。

另有關議員所提之成立跨局處整合部分，本會已透過府層級會議召開與各局處研商整合事項，並持續進行中。

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