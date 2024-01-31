蔣萬安首次1900多億總預算案 經2天政黨協商列附帶決議過關

台北市長蔣萬安上任後首次編列的總預算案，今天進入第二天政黨協商，過程順利，昨天尚未達成共識的北市警察局監視器傳輸費、住宅基金、第一果菜及萬大魚市改建以及二備金，上午經協商後全部通過，做成附帶決議，中午進行文字修正後，下午將送大會二、三讀。

蔣市府編列的總預算案，首次突破1900億大關創新高，遭暫擱的案件昨天進入政黨協商，蔣萬安昨天中午也受國民黨團邀請再度率局處首長赴黨團大會說明預算案尋求支持，希望協商前可以再跟黨團溝通、凝聚共識，盼預算順利通過。

另外，國民黨議員在北市議會占多數，為了預防協商不成上演表決大戰，國民黨北市議會黨團昨天也發出甲級動員，務必出席臨時大會，全力支持黨團決議。

昨天被暫擱的預算，包括警察局監視器傳輸費預算5.5億元，住宅基金則是因黎元社宅、樟新市場社宅還要討論，預算也暫擱，第一果菜及萬大魚市改建案則是改建、設備等預算尚無共識，還有蔣萬安今年7.4億元二備金金額，民進黨團要求刪減4000萬元。

上午4案協商過程較昨天順利，原本傳出蔣萬安二備金和第一果菜及萬大魚市改建案恐進行表決戰，雖然北市議會國民黨議員沒有過半，但親藍議員仍占多數，表決對國民黨有利，但最後協商結果，4案皆通過，但做成附帶決議，要求北市遵照辦理。