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視察台北花市贈福袋 陳建仁讚國產花台灣之光

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
花店老闆（左）致贈玫瑰給行政院長陳建仁（中）。記者邱書昱／攝影
花店老闆（左）致贈玫瑰給行政院長陳建仁（中）。記者邱書昱／攝影

行政院長陳建仁今天上午赴台北花市視察年節供銷狀況，同時也拿龍年福袋贈給店家及採買的民眾。他致詞時說，目前花卉供應充足，春節會增加到一天17多萬把，特別是國產花卉的百合、銀柳、洋桔梗等鮮豔漂亮，更外銷國際，是台灣之光，全家團圓之際，買花擺設增添喜氣。

陳建仁今天在北市花卉產銷公司董事長李明聰、總經理張堂穆，以及農業部代理部長陳駿季等人陪同下視察。張堂穆逐一向陳建仁介紹各種花卉產季，現在正值哪些國產花盛產等，花團錦簇前的陳建仁也好奇地向店家詢問諸多問題。

當中，佳芳園藝更是出口香港、新加坡、馬來西亞等國花卉的大宗，陳建仁聽著老闆細細介紹，直呼是台灣之光。另外，除了春節即將到來，緊接著西洋情人節也將至，玫瑰花攤的老闆介紹，目前最大產地是埔里，現在正值採收季節，以備未來供應。

台北花市因應春節，第一階段延長到下午3點，第二階段2月5日到9日，則連續108小時不打烊。

行政院長陳建仁表示，目前花卉供應充足，春節會增加到一天17多萬把。記者邱書昱／攝影
行政院長陳建仁表示，目前花卉供應充足，春節會增加到一天17多萬把。記者邱書昱／攝影

陳建仁 春節

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