聽新聞
test
0:00 / 0:00
視察台北花市贈福袋 陳建仁讚國產花台灣之光
行政院長陳建仁今天上午赴台北花市視察年節供銷狀況，同時也拿龍年福袋贈給店家及採買的民眾。他致詞時說，目前花卉供應充足，春節會增加到一天17多萬把，特別是國產花卉的百合、銀柳、洋桔梗等鮮豔漂亮，更外銷國際，是台灣之光，全家團圓之際，買花擺設增添喜氣。
陳建仁今天在北市花卉產銷公司董事長李明聰、總經理張堂穆，以及農業部代理部長陳駿季等人陪同下視察。張堂穆逐一向陳建仁介紹各種花卉產季，現在正值哪些國產花盛產等，花團錦簇前的陳建仁也好奇地向店家詢問諸多問題。
當中，佳芳園藝更是出口香港、新加坡、馬來西亞等國花卉的大宗，陳建仁聽著老闆細細介紹，直呼是台灣之光。另外，除了春節即將到來，緊接著西洋情人節也將至，玫瑰花攤的老闆介紹，目前最大產地是埔里，現在正值採收季節，以備未來供應。
台北花市因應春節，第一階段延長到下午3點，第二階段2月5日到9日，則連續108小時不打烊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言