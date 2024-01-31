最後一刻委員會闖關成功 蔣萬安拚上半年成立青年局

台北市長蔣萬安競選政見成立「北市青年局」，議會臨時會今天上午召開最後一次法規委員會，青年局組織規程暨編制表草案在歷經四次委員會審查、研考會十四次補充資料後，今天終於趕在最後一刻一讀通過，不過草案部分條文包括第三條各科室執掌、第九條官員編制等，民進黨議員林延鳳、何孟樺、洪健益等要求保留大會發言權。

北市青年局組織規程及編制表草案今天上午順利出法規委員會後，今天下午臨時大會有望排入、並拚二三讀，若順利三讀的話，有機會拚今年上半年成立；但若本會期無緣大會三讀通過，則要等下會期續拚二三讀，仍有機會今年下半年青年局成立。

台北市議會本會期臨時會最後一次法規委員會，民進黨議員洪健益仍提出對青年局服務對象畫分不清有意見；議員林延鳳提出未來國際交流，吸引國外青年到台北長期、短期學習，但目前最高補助僅3萬元，連機票都不夠，怎吸引優秀國外青年？

研考會主委俞振華表示，目前相關規畫是參照其他縣市作法，先規畫提供200位申請、預算列600萬，也有可能十萬元，等青年局法制化之後，會由青年局編列預算，若要增加會在下會期提追加預算，下下會期正式由青年局編列預算。

法規委員會召委尾秦慧珠則要求青年局的服務對象應界定清楚，目前青少年發展暨家庭教育中心服務對象是12至24歲、青少年壯遊計畫13至18歲、青創融資貸款18至45歲、青年職涯發展中心服務對象15至29歲，應再界定清楚各機關的年齡服務對象，研考會主委俞振華表示，等組織規程確定後，會進一步研議各單位對象的權責畫分。

今天法規委員會也就先前暫擱的第一條、第三條、第九條等條文討論，民進黨議員提出部分條文保留大會發言權，其他無異議，召委秦慧珠宣布青年局組織規程暨編制表草案法規委員會一讀通過。

北市研考會主委俞振華表示，未來青年局成立之後，將一站式服務年輕人青創、就業、國際發展等不同面向。

對於有議員質疑的疊床架屋？俞說，青年局是依照對象提供服務，與其他局處依照功能服務的概念不同，以青創為例，產業局多是由青年來找貸款，不過青年局團隊會會主動到校園，並提供一站式服務，也凸顯蔣市府更重視青年各項發展需求。