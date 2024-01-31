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影／全國最大！侯友宜主持新月旗艦型幼兒園工程動土

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
新北市長侯友宜表示，預計114年完工的新月非營利幼兒園將成為新北最大，也是全國最大的旗艦型非營利幼兒園。記者杜建重／攝影
新北市長侯友宜表示，預計114年完工的新月非營利幼兒園將成為新北最大，也是全國最大的旗艦型非營利幼兒園。記者杜建重／攝影

新北市立板橋國中校舍改建暨增設新月旗艦型幼兒園興建工程上午舉行動土典禮，由新北市長侯友宜親臨主持，教育部政務次長林明裕、新北教育局長張明文、新北文化局長張䕒育等人出席與會，預計將新建地上3層幼兒園園舍及地上5層國中校舍各1棟，而校內新月非營利幼兒園也擴增為18班規模，打造全國最大的旗艦型非營利幼兒園。

侯友宜表示，新北市重視教育建設，本次興建工程總經費達4.4億元，由市府編列3.9億元預算及教育部補助5千451萬元，拆除老舊校舍並新建幼兒園園舍及國中校舍各1棟，全案預計於114年完工，除了提供學子更優質、永續的學習環境，同時也兼顧板橋在地民眾托育需求，一併規劃校內的新月非營利幼兒園，由7班擴增成18班的規模，成為新北最大，也是全國最大的旗艦型非營利幼兒園，達成學校社區雙贏局面。

新北教育局指出，板橋國中新建校舍採用「回」字型動線規劃，可獨立分區幼兒園與國中部，並將「環保永續」精神融入校園建築，完工後預計取得銀級綠建築標章，營造永續校園。另外，未來幼兒園設計概念將以「天空下的樹蔭樂園」為主題，八角樓外觀意象，也將提升幼兒園的趣味性，同時更規劃樹屋遊戲場、親子多功能活動室及天空運動場等空間，可結合幼兒園課程進行多元使用，完工後將可收托400名幼生，包含4班2歲專班。

教育局表示，新北市公共化幼兒園自108至112年已增設211班，增加收托5444名幼生，公共化幼兒園收托數居全國之冠，未來也將持續活化學校餘裕教室並爭取民間公益捐贈空間，逐年增設公共化幼兒園，讓幼兒就學在地化，普及化，實踐照顧幼兒、減輕家長負擔之效益。

新北市立板橋國中校舍改建暨增設新月旗艦型幼兒園興建工程上午舉行動土典禮。記者杜建重／攝影
新北市立板橋國中校舍改建暨增設新月旗艦型幼兒園興建工程上午舉行動土典禮。記者杜建重／攝影

幼兒園 教育局 侯友宜 托育

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