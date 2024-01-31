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毛小孩也能點光明燈！春節祈求平安 新北5廟宇提供寵物點燈

中央社／ 新北31日電
寵物示意圖，圖片來源／Ingimage。
寵物示意圖，圖片來源／Ingimage。

農曆春節將至，很多民眾會至廟宇為自己和家人點上光明燈，同樣的，新北市也有5家宮廟提供寵物點燈，保佑寵物在新年也能平安順遂。

新北市政府動保處今天發布新聞稿表示，很多民眾將寵物當成是家裡的小孩一般，疼愛呵護有加，近幾年來已經成為台灣社會家庭新形態，民眾至廟宇為自己祈求健康，也希望能幫寵物點上光明燈。

動保處表示，經彙整，新北市共有新店區福宸宮、新莊區慈祐宮、三峽區廣行宮、中和區受鎮宮以及板橋區接雲寺等5家廟宇，特別規劃寵物專區，提供寵物祈福的點燈服務。

三峽廣福宮主委黃騰霆表示，廟方感受到民眾對寵物能平安健康的深切期望，因此，2020年在三峽地區首推寵物平安燈，希望神明護佑寵物及主人，彼此都能安康常伴左右。

動保處表示，即日起至2月底，凡至新北市8間動物之家認養犬貓，將有機會獲得幫寵物點上平安燈，另於2月24日元宵節當天，在三峽廣行宮舉辦犬貓愛心認養會及狂犬病疫苗巡迴注射，當天成功認養的飼主可獲得驚喜大禮包，另外加碼在新北市動保處臉書官網留言「新北寵物平安一整年」，將可參加抽獎，讓毛寶貝一同感受過節氣氛。

寵物 春節 神明

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