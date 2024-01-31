北市春節垃圾收運時間公布 這時段停收垃圾、初四提早開工

春節假期將至，台北市環保局今公布春節期間垃圾收運時間，除了年假前一天2月7日晚上加收一般垃圾、廚餘、資源回收外。今天北市僅初一到初三停收垃圾，初四就恢復，若民眾在停收期間要丟垃圾，可至開放限時收受點丟棄。

環保局表示，今年春節連假從小年夜到初五，共7天，連假前一天2月7日周三因考量民眾返鄉過年或連假有垃圾清運需求，當天晚上加收一般垃圾、廚餘、資源回收，請民眾多加利用。

環保局說，2月8日小年夜及9日除夕均有收運垃圾與回收物，10日至12日除夕到初三則依慣例停收3天，清潔隊13日初四提早開工，恢復收運垃圾，春節停收垃圾期間民眾如仍有排出垃圾需求，可至各限時收受點丟棄。