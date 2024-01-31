聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市春節垃圾收運時間公布 這時段停收垃圾、初四提早開工
春節假期將至，台北市環保局今公布春節期間垃圾收運時間，除了年假前一天2月7日晚上加收一般垃圾、廚餘、資源回收外。今天北市僅初一到初三停收垃圾，初四就恢復，若民眾在停收期間要丟垃圾，可至開放限時收受點丟棄。
環保局表示，今年春節連假從小年夜到初五，共7天，連假前一天2月7日周三因考量民眾返鄉過年或連假有垃圾清運需求，當天晚上加收一般垃圾、廚餘、資源回收，請民眾多加利用。
環保局說，2月8日小年夜及9日除夕均有收運垃圾與回收物，10日至12日除夕到初三則依慣例停收3天，清潔隊13日初四提早開工，恢復收運垃圾，春節停收垃圾期間民眾如仍有排出垃圾需求，可至各限時收受點丟棄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言