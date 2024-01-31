新北特殊生入幼園優先序 將改9大分區

新北市每年約有1000名幼兒申請身心障礙鑑定，但公共化幼兒園特殊生名額有限，都會區常出現競額情況。教育局去年底修法，將入園順序移除，由教育局每年公告，今年預計改採9大行政分區，而非29行政區，範圍更大，家長選擇更多。教育局認為此舉可嘉惠行政區交界處家庭，家長則憂心都會區特殊生更難進公幼。

新北市每年約有1000名左右的幼兒申請身心障礙鑑定，今年有936人報名，預計2月至4月辦理鑑定評估及審查。過去依照新北市身心障礙幼兒就讀公立幼兒園及非營利幼兒園實施要點，經鑑定的特殊生發生競額時，入園優先順序有三，第一先看是否設籍該行政區、其次比較設籍先後，最後若以上兩者皆相同才會抽籤。

不過新北市教育局去年底修法，刪除原第4點特殊生競額優先順序，納入修訂後第2點條文內容「由教育局另行公告之」。教育局幼教科長陳沛雯解釋，每年一般生入園優先序都會檢討調整，特殊生的優先序也應同步調整，兩邊順序一致減少家長混淆狀況。為避免每年都要修法，去年底將特殊生入園順序移除，改由教育局公告。今年特殊生入園優先序將改由行政分區劃分，擴大範圍讓原本鄰近其他行政區的特殊生，也能就近就讀。

新泰國小附設幼兒園主任吳欣芳說，以新泰國小為例，地理位置剛好在新莊、泰山交界，過去多是收新莊區的孩子，泰山區孩子因入園序較後面，無法就近就讀。她認為，這次改採行政分區想必是聽到其他家長的聲音，放寬入園順序，應提早公告讓家長了解「遊戲規則」，避免爭議。

吳欣芳建議家長應了解孩子需求，以及園所是否容易進去就讀，可以主動詢問住家附近園所，或諮詢新北市學前特教資源中心。

新北智障者家長協會總幹事林秀英坦言，公共化幼兒園特殊生名額有限，私幼收特殊生意願不高，導致不少家長找不到地方收托。改行政分區雖讓行政區交界處家庭有更多選擇，但也擔心競額情況加劇，都會區特殊生恐更難進公共化幼兒園。