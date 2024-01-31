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木新市場中繼地 會勘公園遭抗議

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
台北市場處尋找樟新市場預定地周邊機關、公園用地，做為木新市場中繼處，昨天原本規畫到木新公園會勘，但樟文里長林淑珠帶里民抗議，會勘作罷。記者洪子凱／攝影
台北市場處尋找樟新市場預定地周邊機關、公園用地，做為木新市場中繼處，昨天原本規畫到木新公園會勘，但樟文里長林淑珠帶里民抗議，會勘作罷。記者洪子凱／攝影

台北市文山區木新市場改建年限將至，原本規畫以「樟新市場預定地」做為重建期間的中繼市場，但都發局已編列預算要蓋社會住宅，市場處鎖定附近的木新公園，昨天規畫會勘，但得知里長帶人抗議而取消。民眾批市府有其他的空地不用，竟要挖公園做中繼市場。市府解釋，會勘不等於定案，與其他合適用地，會持續溝通。

木新市場建於1982年，隨著屋齡漸增，地下室漏水、鼠患等問題嚴重，加上2樓氯離子過高，目前僅能低度使用，里民希望改建，但遲遲找不到預定地，改建案卡關。

樟文里長林淑珠說，木新市場的2樓主要作為區民活動中心，但空間不夠使用，前年民眾差點被廢石砸中，急需改建，市場處原先規畫「樟新市場預定地」作為中繼市場，卻僅在去年9月辦一場說明會，里民反對後就無下文；現在因都發局打算在樟新市場預定地蓋社宅，市府就另找木新公園附近做中繼市場，里民無法接受。

許多樟文里民到場抗議，質疑若做為中繼市場緊鄰民宅，鼠患、吵雜、髒亂等問題恐影響居住品質，周圍各里里民都會使用市場，為何犧牲樟文里民權益？

文山區長劉哲明說，市場改建勢在必行，但現階段還沒找到合適的中繼市場，目前持續會勘木新市場周遭300至500公尺用地，預計2月中彙整資料向市長蔣萬安報告，待方向明確後再辦說明會。

市場處副處長高群荐表示，中繼市場攸關上百攤商生計，若要改建，攤商也不希望離原址太遠，目前找到3、4處用地評估；過去北投市場、成功市場和大龍市場改建都以鄰近公園作為中繼市場。

改建案 屋齡 漏水

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